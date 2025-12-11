दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ ली धुरंधर के रहमान डकैत की मदद,वायरल हुआ वीडियो

इन दिनों फिल्म धुरंधर की वजह से अक्षय खन्ना खूब तारीफें बटोर रहे हैं. हर कोई फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. धुरंधर में अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग को भी खूब पसंद किया जा रहा है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी उनकी एंट्री का इस्तेमाल किया है. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर क्रिएटिव अंदाज में लोगों को नशे की लत से दूर रहने की सलाह दी है. इस बार उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' के वायरल सीन का सहारा लिया, जिसमें अक्षय खन्ना का धमाकेदार एंट्री वाला हिस्सा दिखाया गया है. वीडियो की शुरुआत में अक्षय खन्ना फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में 'शेर-ए-बलोच' गाने पर शानदार डांस करते हुए नजर आते हैं.
दिल्ली पुलिस ने क्या शेयर किया
दिल्ली पुलिस ने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है - “नशे में आपको लगता है आप ऐसे दिख रहे हो.” इसके ठीक बाद एकदम उल्टा सीन दिखाया गया है, जिसमें अक्षय खन्ना जमीन पर गिरते हुए दिखते हैं और लिखा आता है - “लेकिन असल में आप यहीं पहुंच जाते हो.” वीडियो के अंत में संदेश है - “अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मत खोओ, क्योंकि नशा सिर्फ एक धोखा देता है.” दिल्ली पुलिस ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, “नशे का नशा सच लगता है, लेकिन वो सिर्फ भ्रम है. एक पल के भ्रम के लिए अपनी हकीकत मत गंवाओ!”
धुरंधर के बारे में
'शेर-ए-बलोच' गाना बहरीनी रैपर फ्लिपराची ने बनाया है और फिल्म रिलीज होने के बाद से यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल के साथ अक्षय खन्ना अहम किरदार में हैं. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और अब तक 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. दिल्ली पुलिस अक्सर फिल्मी सीन, मीम्स और ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल कर ट्रैफिक नियमों से लेकर साइबर क्राइम और नशे जैसी समस्याओं पर जागरूकता फैलाती रहती है. इस ताजा पोस्ट को भी लोगों ने खूब पसंद किया और हजारों लाइक्स-शेयर मिल चुके हैं.
