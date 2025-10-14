विज्ञापन

दीपिका पादुकोण की बहन की 9 तस्वीरें, सादगी पर हार बैठेंगे दिल, करती है समाज की भलाई के लिए काम...

दीपिका पादुकोण और अनीशा पादुकोण के बीच बहनों वाली खास बॉन्डिंग हैं. कई मौके पर अनीशा को दीपिका के साथ देखा गया है.

दीपिका पादुकोण की बहन की 9 तस्वीरें
नई दिल्ली:

दीपिका पादुकोण इन दिनों अपना मदरहुड पीरियड एन्जॉय कर रही हैं और साथ ही में शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग की शूटिंग में भी बिजी हैं. दीपिका मां बनने के कुछ ही बाद काम पर लौट गई हैं. दीपिका एक बार फिर फिल्मों में जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण भी उन्हें खूब सपोर्ट करती आई हैं और आज भी सपोर्ट कर रही हैं. दीपिका और अनीशा बहनें कम और दोस्तों की तरह ज्यादा रहती हैं. आइए जानते हैं अनीशा पादुकोण के बारे में.

दीपिका पादुकोण और अनीशा पादुकोण के बीच बहनों वाली खास बॉन्डिंग हैं. कई मौके पर अनीशा को दीपिका के साथ देखा गया है. अनिशा भले ही बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं.

दीपिका और अनीशा की उम्र में 5 साल का अंतर है. दोनों का बचपन बेंगलुरु में बीता है. अनिशा ने बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज से पढ़ाई की और पिता की तरह स्पोर्ट्स में करियर चुना.

दीपिका-अनिशा के पिता प्रकाश पादुकोण पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अनीशा आज एक सक्सेसफुल गोल्फर प्लेयर हैं. हाई प्रोफाइल फैमिली में पैदा होने के बाद भी अनीशा सिंपल रहना पसंद करती हैं.

अनीशा ने बताया है कि उनकी फेवरेट प्लेयर सान्या नेहवाल हैं. गोल्फ के अलावा वह हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और बैटमिंटन भी खेलना पसंद करती हैं. 12 साल की उम्र से ही वह गोल्फ खेल रही हैं.

अनीशा सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, लेकिन इस पर वह अपने ट्रस्ट से जुड़ी खास बातें ही शेयर करती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 2 लाख 24 हजार फैंस फॉलो करते हैं.

वह साल 2015 में बने चैरिटेबल ट्रस्ट लिव लोवल लॉफ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. सोशल मीडिया पर वह लाइफ को बेहतर बनाने की बात करती हैं, जिसमें फिटनेस और ट्रैवलिंग गाइडेंस भी शामिल हैं.

अपने ट्र्स्ट से अनीशा डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पर लोगों को जागरुक करने का काम करती हैं. खुद दीपिका पादुकोण लंबे समय तक मेंटल स्ट्रैस से झूज चुकी हैं, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की मदद की थी.

ट्रस्ट के जरिए वह देश और इससे बाहर अलग-अलग मुद्दों पर कई इवेंट करती हैं और लोगों को सही जानकारी प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम करती हैं.

अनीशा बहुत कम उम्र में इतना सब कुछ कर चुकी हैं. आज वह 34 साल की हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं रचाई है. उनकी शादी को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.


 

