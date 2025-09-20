विज्ञापन

दीपिका पादुकोण ने कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर होने के बाद शेयर किया पोस्ट, बताई शाहरुख खान की दी पहली सलाह

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह शाहरुख खान द्वारा दी गई सलाह का जिक्र करती हुई नजर आ रही हैं.

दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ शेयर की फोटो
नई दिल्ली:

दीपिका पादुकोण प्रभास की कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हो गई हैं. मेकर्स ने इसकी जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी. ‘कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं. हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'' इसके बाद दीपिका पादुकोण के कमिट्मेंट्स पर सवाल उठने शुरु हो गए थे, जिस पर एक्ट्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया था. लेकिन अब उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पोस्ट में शाहरुख खान का हाथ थामे एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने शाहरुख खान से सीखे पहले सबक का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने किंग की शूटिंग शुरु कर दी है. एक्ट्रेस ने लिखा- लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया, वह यह था कि फिल्म बनाने का अनुभव और आप जिन लोगों के साथ इसे बनाते हैं, वे उसकी सफलता से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने अपने हर फैसले में इस सीख को लागू किया है. और शायद यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं? इसके साथ उन्होंने शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद को टैग किया और #king #day1 का इस्तेमाल किया है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शाहरुख खान की किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा नजर आ रहे हैं. जबकि रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण का एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिलेगा. इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं दीपिका पादुकोण के पति यानी एक्टर रणवीर सिंह ने रिएक्शन देते हुए लिखा, बेस्टेस्ट बेस्टीज.

