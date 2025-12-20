'दाउड इब्राहिम, मसूद अजहर या ओसामा बिन लादेन' कौन होगा रणवीर सिंह की धुरंधर का बड़े साहब?

आदित्य धर की धुरंधर तीन घंटे और 30 मिनट से ज्यादा की फिल्म है. लेकिन फैंस के बीच रणवीर सिंह की फिल्म के लिए इससे प्यार कम नहीं हुआ है. जहां धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते से लगातार कमाई कर रही है तो वहीं अब धुरंधर 2, जो मार्च में रिलीज होने वाली है. उसकी चर्चा शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है. लेकिन पहले पार्ट के अंत में कुछ चीजें हैं, जो फैंस को धुरंधर पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड कर रही है, जिसमें कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब रणवीर सिंह की फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे.

धुरंधर में कई किरदार हैं, जिसमें रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का किरदार मर चुका है. जबकि कुछ रोल को दूसरे पार्ट में मिलवाया जाएगा. इसी में से एक है बड़े साहब का, जिसने चौधरी असलम को पुलिस से सस्पेंड होने के बाद नौकरी देता हैं. धुरंधर के पहले पार्ट में संजय दत्त का किरदार बड़े साहब को ऐसा दिखाता, जो चीजों को संभाल रहा है. लेकिन वह कौन है इसका खुलासा नहीं किया गया. हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इस किरदार को लेकर जिज्ञासा है कि आखिर वह है कौन.

दाउद इब्राहिम है धुरंधर का बड़े साहब?

Is This Dhurandhar Easter Egg Hinting at Bade Sahab's Identity?

Credit - Reddit BBNG post#Dhurandar #Dhurandhar2 pic.twitter.com/VPPV30n2X3 — BollyGupp (@BollyGup) December 11, 2025

हालांकि फैंस ने पता लगा लिया है कि बड़े साहब दाउद इब्राहिम का किरदार होगा. यह खुलासा तब हुआ जब फिल्म के आखिर में कास्ट के कैरेक्टर को दिखाया दाता है. वहीं बताया गया है कि इस किरदार को दानिश इकबाल ने निभाया है. फैंस का कहना कि यह किरदार कुछ सेकंड के लिए आया. लेकिन सीक्वल में पार्ट 2 में दिखेगा.

मसूद अजहर है बड़े साहब?

जबकि कुछ फैंस की थ्योरी में बताया गया है कि बड़े साहब मसूद अजहर होगा. क्योंकि फिल्म की ओपनिंग आर माधवन के अजय सान्याल के किरदार के साथ होती है, जो कंधार में IC814 हाईजैकिंग के दौरान आतंकवादियों के साथ बातचीत करता है. इसी बातचीत के दौरान भारतीय सरकार को मासूम भारतीय बंधकों की रिहाई के लिए मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था. माना जा रहा है कि अगर मसूद अजहर ही यहां 'बड़े साहब' हैं, तो यह पूरी कहानी को एक साथ जोड़ सकता है.

ओसामा बिन लादेन है बड़े साहब?

कुछ यूजर्स का कहना है कि बड़े साहब है, जो पीछे से काम कर रहा है. फिल्म की टाइमलाइन की मानें तो ओसामा उस वक्त जिंदा था. जबकि 2011 में वह मारा गया था. इसके चलते फिल्म में ओसामा का हिंट देखने को मिलता है, जिसके चलते फैंस का कहना है कि कहीं ओसामा बिन लादेन तो बड़े साहब का किरदार नहीं.

गौरतलब है कि पहले पार्ट की तरह धुरंधर का दूसरा पार्ट भी लंबा हो सकता है. दानिश पंडोर, जिन्होंने उजैर बलोच का किरदार निभाया था. उन्होंने हाल ही में इंडिया टीवी शोबिज में खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में खत्म हो गई थी, जो जुलाई 2024 में शुरू हुई थी. इसके चलते आदित्य धर ने 16 महीनों में दोनों पार्ट की शूटिंग कर ली थी. वहीं उन्होंने बताया कि धुरंधर 2 की अवधि भी पहले पार्ट जितनी ही होने वाली है.