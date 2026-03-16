पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर का 'धुरंधर' के मेकर्स को लेकर बड़ा दावा, 'हवा हवा' गाने का इस्तेमाल करने के लिए दिए 45 लाख रुपये

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रेट्रो नॉस्टैल्जिया पर बहुत ज्यादा निर्भर दिखी जिसमें फिल्म के कुछ सबसे खास मोमेंट्स में क्लासिक ट्रैक डाले गए. अब, जाने-माने पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर ने दावा किया है कि आदित्य धर डायरेक्टेड फिल्म के मेकर्स ने उन्हें फिल्म के लिए उनके आइकॉनिक गाने हवा हवा के राइट्स पाने के लिए 50,000 (लगभग ₹45 लाख) डॉलर दिए थे. हाल ही में हसन जहांगीर, ARY डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन शान ए सहूर में होस्ट निदा यासिर के साथ शामिल हुए. यहां उन्होंने अपने करियर और धुरंधर में इस्तेमाल हुए अपने फेमस गाने हवा हवा के बारे में बात की. बातचीत के दौरान हसन जहांगीर ने बताया कि हवा हवा का इस्तेमाल हाल ही में एक ₹100 करोड़ की फिल्म में किया गया था, और बताया कि इसने ₹1100 करोड़ कमाए. वह धुरंधर की तरफ इशारा कर रहे थे.

एसपी असलम चौधरी की एंट्री के लिए खरीदा गाना

इसके बाद होस्ट ने पूछा कि क्या उन्हें गाने का इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे. इस पर हसन जहांगीर ने कहा, “जी हां, मेकर्स ने मुझे 50,000 डॉलर दिए. पैसे भी दिए और परमिशन भी ली.”

इस पॉइंट पर होस्ट ने फिल्म धुरंधर का टाइटल उठाया, और कहा कि यह अच्छी बात है कि मेकर्स ने परमिशन ले ली थी. हसन जहांगीर ने बताया, “पहले कॉपीराइट सिस्टम नहीं था. लेकिन अभी जो भी मेरे गाने इस्तेमाल करता है, वो पहले परमिशन लेता है और पैसे भी देता है. हवा हवा 40 साल पहले आया था. मैंने उसको 1986 में रिकॉर्ड किया था और 1987 में लॉन्च किया था. हवा हवा 40 साल पहले आया था. मैंने इसे 1986 में रिकॉर्ड किया था और 1987 में रिलीज किया था.”

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हसन जहांगीर का मशहूर गाना हवा हवा फिल्म में एसपी असलम (संजय दत्त) के इंट्रोडक्शन के दौरान बजाया गया, जिसने एकदम सफेद रेगिस्तान में ड्रग पेडलर्स का सामना करते हुए माहौल बना दिया. अपने आसान स्टाइल और अंदाज के साथ, पुलिस ऑफिसर उन्हें एक-एक करके पकड़ता है, जिससे यह सीन एक यादगार एंट्री सीन बन जाता है.

हवा हवा के अलावा, धुरंधर ने अपनी कहानी में कई और रेट्रो हिंदी ट्रैक इस्तेमाल किए हैं. फिल्म में बरसात की रात का गाना ना तो कारवां की तलाश है, उषा उत्थुप का गाना रंबा हो, कारवां का गाना पिया तू अब तो आजा, और ना दे दिल परदेसी नु/जोगी का नया वर्जन जैसे गाने हैं.

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