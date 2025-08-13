गब्बर की वजह से चमकी इस एक्टर की किस्मत, शोले में काम ना करने के बावजूद बढ़ गई फीस

शोले की शूटिंग से पहले इसकी कास्टिंग को लेकर भी बहुत रस्साकशी हुई. इस फिल्म में जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा भी दावेदार थे, वहीं गब्बर का रोल शोले के सभी अभिनेता करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार रोल गिरा अमजद खान की झोली में. गब्बर के रोल के लिए डैनी से भी बात की गई, पर डैनी उस वक्त फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए अफगानिस्तान में थे और उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी. उधर अमजद खान का डेब्यू फिल्म पत्थर के सनम से होने वाला था, पर नहीं हो सका.

लोगों को शायद मालूम हो कि अमजद खान किरदार अभिनेता जयंत के बेटे थे, जिन्होंने 30 के दशक से लेकर 70 के दशक के शुरुआती दौर तक काम किया. हालांकि इनका असली नाम जकारिया खान था और उनके दो बेटे थे अमजद खान और इम्तियाज खान. इम्तियाज खान ने हिंदी सिनेमा में बतौर विलेन काफी काम किया, पर अमजद खान जैसी शोहरत उन्हें नहीं मिली. वे ज्यादातर हॉरर फिल्मों में नजर आए. हालांकि शोले के लिए अमजद खान को लेकर फिल्मकार और फिल्म जगत में काफी सवालिया निशान थे, पर आखिरकार अमजद खान ने यह रोल किया और उनका नाम घर-घर तक पहुंच गया.

शायद ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा हुआ है कि फिल्म के विलेन को फिल्म के बाकी किरदारों से ज्यादा शोहरत मिली हो. खैर, शोले की कामयाबी के बाद एक रोज अमजद खान अपनी कार से कहीं जा रहे थे और ट्रैफिक सिग्नल पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी. इत्तेफाक से उसी सिग्नल पर अभिनेता डैनी की गाड़ी भी आकर रुकी. उन्होंने जैसे ही अमजद खान को दूसरी गाड़ी में बैठे देखा, तो लपककर अपनी गाड़ी से उतरे और अमजद खान की गाड़ी में जाकर बैठे और बोले, “बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा मेहनताना बढ़ गया.”

असल में शोले में विलेन के बेहतरीन काम ने फिल्मकारों के बीच विलेन को भी स्टार बना दिया और अमजद खान ने आने वाली फिल्मों में ज्यादा मेहनताने की मांग की. क्योंकि डैनी, अमजद खान से सीनियर थे, तो जाहिर है कि उनकी फिल्मों के लिए उन्हें अमजद से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, और ऐसा हुआ भी. इसीलिए डैनी ने अमजद खान को धन्यवाद दिया. आपको बता दें कि अभिनेता प्राण भी सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाले अभिनेता या विलन रहे हैं. एक वक़्त ऐसा था जब वे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा मेहनताना लेते थे. उसी तरह 70 के दशक के विलन का मेहनताना भी बढ़ा, और बात अमजद खान की करें तो शोले के बाद का उनका करियर सभी दर्शकों को याद होगा.

