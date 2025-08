ChatGPT के इस्तेमाल से बना है रजनीकांत की कुली का गाना! सिंगर बोला- यह समय बचाता है...

लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित फिल्म ‘कुली' का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है. इस फिल्म में साउथ इंडियन स्टार रजनीकांत के साथ ही आमिर और नागार्जुन जैसे बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं. शनिवार को इस फिल्म का कंप्लीट ऑडियो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 8 गाने हैं. सन पिक्चर्स इस मूवी का प्रोडक्शन हाउस है. उसने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने इसके बारे में लिखा, “कुली का ऑडियो अब आ चुका है. कुली 14 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है. ' फिल्म में ‘कुली डिस्को', ‘चिकितु', ‘उयिरनादी नानबने', ‘आई एम द डेंजर', ‘कोक्की', ‘पावरहाउस' और ‘मोबस्ता' हैं. मेकर्स ने शनिवार को मूवी के एक ग्रैंड इवेंट से पहले इसे रिलीज किया. लेकिन हाल ही में जो बात चर्चा का विषय है वो कंपोजर अनिरूद्ध रविचंदर का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने गाने को पूरा करने में ChatGPT की मदद ली है.

हाल ही में एक इंटरव्यू में, अनिरुद्ध ने फिल्म निर्माता और प्रोजेक्ट की तारीफ की. उन्होंने लोकेश को भारत के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक बताया और रजनीकांत को इतनी अच्छी तरह से लिखी गई भूमिका में देखने के अनूठे प्रभाव की तारीफ की. हालांकि, फैंस को इस बात से हैरानी हुई जब अनिरुद्ध ने स्वीकार किया कि उन्होंने हाल ही में गाना लिखने में मदद के लिए चैटजीपीटी का सहारा लिया. रचनात्मक अवरोध का सामना करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने चैटजीपीटी प्रीमियम की मेंबरशिप ली और एक थीम दी, जिसमें दो लाइन के लिए सुझाव मांगे. उससे मिले दस आउटपुट में से एक ने एक क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया.

#Anirudh Recent

- Two days ago, I got stuck on a song. I immediately opened ChatGPT and bought the premium version.

- I was like, this is the idea for the song, I'm stuck on two lines! What do I do? I need two more lines.#Cooliepic.twitter.com/xBk1B9xSPt