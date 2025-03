रोहित शर्मा पर कमेंट कर ट्रोल हुईं शमा मोहम्मद ने कंगना रनौत का पुराना ट्वीट किया शेयर, एक्ट्रेस ने किया था ये कमेंट

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. हाल ही में कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद ने रोहित के वजन को लेकर एक विवादित टिप्पणी की. इसमें उन्होंने रोहित शर्मा को ओवरवेट बताया और वजन कम करने की सलाह दी थी. इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई और शमा मोहम्मद को खूब ट्रोल किया जा रहा है. ट्रोलिंग के बीच शमा ने कंगना रनौत का एक पुराना बयान शेयर करके सवाल पूछा है.

कंगना पर साधा निशाना

किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही थीं. उन्होंने कई सेलेब्स को खूब खरी-खोटी सुनाई थी. उन्होंने उस दौरान रोहित शर्मा पर भी निशाना साधा था. कंगना ने लिखा था- सारे क्रिकेटर्स धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जैसे क्यों साउंड कर रहे हैं? किसान ऐसे कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे जो उनकी भलाई के लिए बनाए गए हैं. यह आतंकवादी हैं हंगामा मचाए हुए हैं. कंगना ने बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दिया था. अब शमा ने कंगना का ये पोस्ट शेयर किया है.

What does @mansukhmandviya have to say to @KanganaTeam ! #JustAsking pic.twitter.com/YwM85HP6sV