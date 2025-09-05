अनन्या पांडे ने पूछा कैसी लग रही हूं तो पापा चंकी ने बनाया मजाक, बेटी को बताया कॉमेडी शो

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से रूबरू कराया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फोटोशूट के लिए तैयार हो रही हैं. वीडियो में अनन्या पिता से हेयर स्टाइल के बारे में पूछती हैं, तो चंकी मजाक में कहते हैं, "ये तो कॉमेडी शो जैसा लग रहा है."लुक की बात करें तो अनन्या ने व्हाइट मोतियों से बनी एक ड्रेस पहनी है. उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ कानों में मैचिंग ईयरिंग पहने हैं, जिसमें वह फोटोशूट के लिए पोज देती दिख रही हैं.

इस खास लुक ने उनके प्रशंसकों का ध्यान खींचा. अनन्या ने इसके कैप्शन में लिखा, "मेरे पापा कह रहे हैं कि मेरा लुक ग्लैम कॉमेडी शो जैसा है... क्या किसी को मोतियों की आवाज पसंद है? ये वीडियो आपके लिए है. मुझे इस ड्रेस से बहुत प्यार है."

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी कार्तिक आर्यन ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी थी. इसमें नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी अहम भूमिकाओं में होंगे.

फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह कार्तिक और अनन्या की दूसरी फिल्म है. इससे पहले दोनों 2019 में 'पति पत्नी और वो' में साथ नजर आ चुके हैं. इसी के साथ ही अभिनेत्री लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी. यह एक लव स्टोरी है, जिसका निर्देशन विवेक सोनी ने किया है.