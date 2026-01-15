चंकी पांडे नहीं हैं कंजूस, पत्नी भावना पांडे ने बताया पति की किस आदत से हैं परेशान

हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को गुदगुदाने वाले चंकी पांडे और उनकी पत्नी भावना पांडे 27 साल से अपने खूबसूरत रिश्ते को संभाल रहे हैं. जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था, तब अभिनेता करियर के कठिन दौर से गुजर रहे थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया. हिंदी सिनेमा में सफलता मिलने के साथ अभिनेता को कंजूस होने का टाइटल भी मिला है, लेकिन भावना का इस बारे में कुछ और ही कहना है.

पत्नी ने बताया कंजूस नहीं हैं चंकी पांडे

भावना पांडे को हाल ही में एक पॉडकास्ट में देखा गया, जिसका वीडियो चंकी पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में चंकी पांडे की सॉफ्ट साइड के बारे में सवाल किया जाता है, जो किसी को न पता हो. इस पर भावना कहती हैं, "बॉलीवुड में चंकी की इमेज कंजूस वाली बन चुकी है, हर कोई उनके कंजूसी के किस्से सुनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. असल में वे हमारे साथ बहुत अलग हैं. जब भी मुझे या मेरे बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है, चंकी ने हमेशा लाकर दिया है, भले ही वह कितनी भी महंगी क्यों न हो."

चंकी पांडे की इस आदत से परेशान हैं भावना पांडे

उन्होंने कहा कि हमारे लिए चंकी कंजूस नहीं हैं, लेकिन हां, उनके जोक्स करने की आदत कभी-कभी परेशान कर देती है क्योंकि हर वक्त मजाक का मन नहीं होता है. कई बार लड़ाई हो जाती है. चंकी हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं. इससे पहले भी भावना अपनी और चंकी की शादी पर खुलकर बात कर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि माता-पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि चंकी उस वक्त करियर के कठिन दौर से गुजर रहे थे, लेकिन मेरे मन को पूरा भरोसा था कि वो हमें जिंदगी भर खुश रखेंगे और ऐसा ही हुआ. शादी के नौ महीने 11 दिन बाद अनन्या का जन्म हुआ और उस वक्त चंकी के पास ज्यादा काम नहीं था, वे घर पर रहते थे. उस वक्त, जहां लोग कम काम की वजह से हिम्मत हार जाते हैं, तब चंकी ने पूरा समय अनन्या की परवरिश और हमारा ख्याल रखने में लगाया था.

चंकी पांडे के बारे में

चंकी और भावना की शादी 1998 में हुई थी और आज वे दो बच्चों के माता-पिता हैं अनन्या और रायसा पांडे. रायसा पांडे फिल्मी चकाचौंध से दूर हैं. वे बहुत अच्छा गाती हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर सिंगिंग के वीडियो भी पोस्ट करती रहती हैं.