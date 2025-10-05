विज्ञापन

एक तस्वीर में 80 के दशक के कई सितारे, चिरंजीवी से लेकर जैकी श्रॉफ तक पहचानना मुश्किल!

तस्वीरों में चिरंजीवी अपने दोस्तों के साथ हल्के-फुल्के मूड में दिख रहे हैं. उनकी मुस्कान और दोस्तों के साथ मस्तीभरा अंदाज साफ झलकता है.

चिरंजीवी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की ये तस्वीर
नई दिल्ली:

साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने हाल ही में अपने पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात की और इस खास पल को अपने प्रशंसकों के साथ शेयर किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं. चिरंजीवी ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी दोस्ती को खास अंदाज में बयां किया. उन्होंने लिखा, "जब भी मैं अपने 80 के दशक के प्यारे दोस्तों से मिलता हूं, ऐसा लगता है पुरानी यादों की गलियों में सैर कर रहा हूं. हंसी, अपनापन और हमारी गहरी दोस्ती हर बार ताजा हो उठती है. इन पलों में पुरानी यादें जाग उठती हैं, फिर भी हर मुलाकात पहले जैसी नई और खास लगती है."

इन तस्वीरों में चिरंजीवी अपने दोस्तों के साथ हल्के-फुल्के मूड में दिख रहे हैं. तस्वीरों में उनकी मुस्कान और दोस्तों के साथ मस्तीभरा अंदाज साफ झलकता है. वर्कफ्रंट की बात करें तो चिरंजीवी ने साउथ सिनेमा के अलावा हिंदी सिनेमा की तरफ भी रुख किया. बॉलीवुड में उन्होंने 90 के दशक में सिर्फ तीन फिल्मों में काम किया. पहली फिल्म साल 1990 में आई फिल्म 'प्रतिबंध' है. रवि राजा पिनिसेट्टी निर्देशित 'प्रतिबंध' तेलुगु फिल्म 'अंकुसम' का रीमेक थी. इसमें जूही चावला उनके अपोजिट नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने 'द जेंटलमैन' और 'आज का गुंडाराज' में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया था.

अभिनेता की कई फिल्में रिलीज होने के लिए लाइन में लगी हैं, जिनमें 'विश्वम्भरा', 'मेगा 157' (मन शंकर वर प्रसाद गरु) और 'मेगा 158' शामिल हैं. वशिष्ठ मल्लीदी द्वारा निर्देशित फिल्म ''विश्वम्भरा' में चिरंजीवी के साथ तृषा कृष्णन भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इसके अलावा आशिका रंगनाथ भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म में अभिनेता कुणाल कपूर खलनायक की भूमिका निभाते दिखेंगे.

यूवी क्रिएशंस इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है. संगीतकार एमएम कीरवानी ने इस फिल्म का संगीत दिया है. फिल्म का टीजर अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर जारी किया गया था. फिल्म 'मेगा 157' (मन शंकर वर प्रसाद गरु) को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है और ये 2026 में रिलीज होगी. वहीं, 'मेगा 158' का निर्देशन बॉबी कोल्ली करेंगे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
