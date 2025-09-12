विज्ञापन

37 वर्षीय एक्टर की बिल्डिंग से गिरकर मौत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर

चीनी एक्टर और सिंगर यू मेंगलोंग का 37 साल की उम्र में निधन. बीजिंग में इमारत से गिरने से हुई मौत, एजेंसी ने खबर की पुष्टि की

Read Time: 3 mins
Share
37 वर्षीय एक्टर की बिल्डिंग से गिरकर मौत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर
‘इटरनल लव’ फेम यू मेंगलोंग का निधन
नई दिल्ली:

चीन के पॉपुलर एक्टर, सिंगर और मॉडल यू मेंगलोंग (Yu Menglong) अब हमारे बीच नहीं रहे. बीजिंग में 37 साल की उम्र में वो इमारत से गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. यू मेंगलोंग का अचानक हुआ निधन पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए गहरा सदमा है. रिपोर्ट्स की मानें तो बीजिंग में 11 सितंबर को 37 साल की उम्र में वो बिल्डिंग से गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई. जिस स्टार ने अपनी एक्टिंग और सिंगिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीता था, आज वही एक पल में दुनिया को अलविदा कह गया.

एजेंसी ने की पुष्टि

यू मेंगलोंग की मैनेजमेंट टीम ने बयान जारी करते हुए कहा- 'बेहद दुख के साथ हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हमारे प्रिय मेंगलोंग का निधन हो गया है. पुलिस ने घटना की जांच की और किसी भी तरह की आपराधिक साजिश की संभावना से इनकार किया है. हम कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके करीबियों को ताकत मिले'.

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर पहले फैली अफवाह

निधन की खबर सबसे पहले एक पपराज़ी ने वीबो पर साझा की थी. उसने दावा किया कि 9 सितंबर की रात यू अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे. करीब 2 बजे वो सोने के लिए अपने कमरे में गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया. सुबह जब दोस्त घर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि यू वहां नहीं थे. नीचे जाकर पता चला कि वह इमारत से गिर चुके हैं. पड़ोस में मौजूद एक शख्स ने तुरंत पुलिस को बुलाया.

खिड़की टूटी मिली, हादसा 5वीं मंज़िल से

एक और पोस्ट में दावा किया गया कि इमारत की 5वीं मंज़िल की खिड़की टूटी हुई मिली थी. बताया गया कि वह उसी मंज़िल से गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस ने जांच के बाद इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार कर दिया. यू मेंगलोंग की अचानक मौत से फैन्स स्तब्ध हैं. 37 साल की छोटी-सी उम्र में उन्होंने जो पहचान बनाई थी, वह काबिले-तारीफ है. उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी.

यू मेंगलोंग का करियर

यू मेंगलोंग ने 2007 में रियलिटी शो ‘माय शो, माय स्टाइल' से अपने करियर की शुरुआत की थी. 2011 में उन्होंने शॉर्ट फिल्म ‘द लिटिल प्रिंस' से एक्टिंग डेब्यू किया. उनकी लोकप्रियता टीवी सीरीज़ ‘गो प्रिंसेस गो' और ‘इटरनल लव' से आसमान छू गई. इसके अलावा वे सिंगिंग और मॉडलिंग में भी सक्रिय रहे और कई म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yu Menglong Death News, Chinese Actor Yu Menglong
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com