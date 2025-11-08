विज्ञापन

चांद मेरा दिल से आवारापन 2 तक, 2026 के लिए लॉक हुईं ये 8 रोमांटिक फिल्में, नोट कर लें डेट

साल 2026 में रिलीज होने वाली इन सभी रोमांटिक फिल्मों में बॉलीवुड की फ्रेश जोड़ियां नजर आएंगी.  

Read Time: 2 mins
Share
चांद मेरा दिल से आवारापन 2 तक, 2026 के लिए लॉक हुईं ये 8 रोमांटिक फिल्में, नोट कर लें डेट
2026 के लिए लॉक हुईं ये 8 रोमांटिक फिल्में
नई दिल्ली:

एंटरटेनमेंट के लिहाज से साल 2025 बहुत ही खास रहा है. एक्शन से रोमांस और कॉमेडी से लेकर हॉरर फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. अब साल 2026 शुरू होने वाला है और अगले साल बॉलीवुड और साउथ से बॉक्स ऑफिस पर एक्शन फिल्मों से बड़ा धमाका होने जा रहा है. साल 2026 में कुछ रोमांटिक फिल्में भी रिलीज होने जा रही है. ऐसे में साल खत्म होने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, उन रोमांटिक फिल्मों के बारे में जो साल 2026 में रिलीज होंगी.


चांद मेरा दिल

बैड्स ऑफ बॉलीवुड स्टार लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म चांद मेरा दिल 10 अप्रैल को रिलीज होगी. फिल्मी पर्दे पर पहले यह जोड़ी नजर आएगी.

है जवानी तो इश्क होना है

फ्रेश में जोड़ी में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भी  है, जो 5 जून 2026 को रिलीज होगी.

लाइकी लाइका

राशा थडानी और मुंज्या फेम एक्टर अभय वर्मा स्टारर फिल्म लाइकी लाइका भी साल 2026 में रिलीज होगी. राशा की यह दूसरी फिल्म होगी. राशा की डेब्यू फिल्म आजाद है.

लव एंड वॉर
संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अहम रोल में हैं. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज होगी.

आशिकी 3
कार्तिक आर्यन और साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म तू मेरी आशिकी है जो, मई 2026 को रिलीज होने जा रही है. पहली बार कार्तिक और श्रीलीला पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे.


इम्तियाज अली की फिल्म

जब वी मेट जैसी प्योर रोमांटिक ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर इम्तिजाय अली अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा अनाम फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें वैदांग रैना और शरवरी वाघ अहम रोल में होंगे.

सिला
फिलहाल एक दीवाने की दीवानियत से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हर्षवर्धन राणे एक बार फिर ऐसी ही फिल्म लेकर आएंगे. साल 2026 में वह ओमंग कुमार की फिल्म सिला में दिखेंगे, जिसमें उनकी एक्ट्रेस सादिया होंगी, फिल्म में करणवीर मेहरा नेगेटिव रोल में होंगे.


आवारापन 2
इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन के सीक्वल का एलान हो चुका है और फिल्म अगले साल रिलीज होने जा रही है.





 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 upcoming Romantic Films, Upcoming Romantic Films  2026, Romantic Films Release In 2026, Romantic Films List 2026, Movie Release 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com