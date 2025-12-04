शादी में डांस नहीं दुल्हन ने शाहरुख खान से कर दी ऐसी डिमांड, हैरान किंग खान बोले- बैन करवा दोगी

सेलिब्रिटी अक्सर बड़े-बड़े बिजनेस टायकून और अमीर लोगों की शादियों में परफॉर्म करने जाते हैं. इसी लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का नाम भी शामिल है, जो कई हाई-प्रोफाइल वेडिंग्स में डांस और परफॉर्मेंस देते हैं. इस बीच शाहरुख खान दिल्ली में एक वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे जहां उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शाहरुख दुल्हन के साथ स्टेज पर नजर आते हैं और दुल्हन उनसे उनके पान मसाला एड की लाइन 'जुबां केसरी' बोलने की रिक्वेस्ट करती है. इस पर शाहरुख मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसी चीजें बैन हो चुकी हैं और वो पैसे लेकर ही इस डायलॉग को बोलते हैं.

दुल्हन के साथ शाहरुख खान का वायरल वीडियो

एक्स पर @Incognito_qfs नाम के हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में दुल्हन शाहरुख से "जुबां केसरी" डायलॉग बोलने की गुजारिश करती है, जिस पर शाहरुख हंसते हुए कहते हैं कि एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो तो जान नहीं छोड़ते, गुटखा वाले भी ना यार. दुल्हन के दोबारा रिक्वेस्ट करने पर शाहरुख कहते हैं कि हर बार जब मैं ये बोलता हूं, पैसे लेता हूं डार्लिंग, पापा से कह देना तुम. शाहरुख आगे कहते हैं कि यहां अच्छी बात करते हैं, थोड़ी ना 'जुबां केसरी जुबां केसरी' करेंगे. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

Shahrukh went to a wedding to dance...obviously got paid for it.



This girl mocked him with Zuban Kesri and Vimal gestures and asked him to do it as well.



SRK looks so embarassed but couldn't do anything ???????? pic.twitter.com/h0W6kgB2II — Incognito (@Incognito_qfs) December 3, 2025

शाहरुख बोले- मुझे बैन करवा दोगी क्या

वीडियो में शाहरुख मजाक में दुल्हन से कहते हैं कि लगता है तुम मुझे भी बैन करवा दोगी. फिर हंसते हुए पूछते हैं कि तुम मेरी फैन हो या विमल की फैन हो. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स भी कई मजेदार कमेंट कर रहे हैं और शाहरुख को विमल एड करने को लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं. बता दें कि इसी साल शाहरुख खान को विमल पान मसाला एड को लेकर तीन लीगल नोटिस मिले थे, जिनमें दावा किया गया था कि उनके विज्ञापन लोगों को गुमराह करते हैं. शाहरुख खान के अलावा अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ भी विमल ‘जुबां केसरी' का एड करते हैं.