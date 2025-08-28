माधुरी के गाने पर अपनी शादी में जमकर थिरकी दुल्हन, डांस से जमाया ऐसा रंग लोग भूले शादी, खड़ा रह गया दुल्हा लड़की ले गई लाइमलाइट

शादियों में ट्रेंड बदलता जा रहा है. पहले दुल्हन शर्माती हुई जयमाला की स्टेज तक पहुंचती थी. दूल्हा भी कुछ लजाता हुआ जयमाला डालता था. लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है और शादियों में भी दूल्हा-दुल्हन रील्स बना रहे हैं. दुल्हन डांस करती हुई एंट्री लेती है और दूल्हा भी उछल कूद कर डांस करता है. हाल में वायरल हुए वीडियो में तो दुल्हन एक लेवल और आगे जाती दिखी और खुद अपने दूल्हे का स्वागत करने को पहुंच गई. बॉलीवुड के गानों पर डांस करती हुई वह दूल्हे का वेलकम करती है. हालांकि यह वीडियो है थोड़ा पुराना लेकिन फिर ट्रेंड करने लगा है.

दुल्हन ने किया काजोल के गाने पर डांस

Anjali kalosiya नाम के यूजर ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, मेरी वेडिंग एंट्री. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हे घोड़े पर सवार होकर शादी करने पहुंचा है और दुल्हन बीच मैदान में खड़ी होकर फुल मेकअप और लाल जोड़े में गहनों से लदी हुई. कुछ कुछ होता है के गाने ‘साजन जी घर आए' पर वह डांस कर रही है. दुल्हन एकदम किसी ट्रेंड डांसर की तरह कमाल का डांस करती दिखती है, उसके स्टेप्स सच में कमाल के हैं.

वीडियो को 7 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 46 हजार लोगों ने इस लाइक किया है. लाइक्स के साथ ही ढेरों लोगों ने वीडियो पर कमेंट भी किया है. एक यूजर ने कमेंट किया कि पागलपंती की हद होती है. दूसरे ने लिखा, जब दूल्हा और लहंगा दोनों ही दुल्हन को पसंद हो तो ऐसा होता है. तीसरे ने लिखा, लगता है भूल गई कि इसी की शादी है. एक अन्य यूजर ने लिखा, डांस तो अच्छा है वैसे.



