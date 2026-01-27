Border 2 Worldwide Box Office Collection Day 4:  बॉर्डर 2 का भारत ही नहीं दुनियाभर में बज रहा डंका, जानें विदेश से कमाए कितने करोड़

Border 2 Worldwide Box Office Collection Day 4: बॉर्डर 2 की रिलीज को चार दिन हो चुके हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने रिपब्लिक डे के लंबे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. धुरंधर के बाद सनी देओल की इस फिल्म को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. आइए जानते हैं बॉर्डर 2 ने वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है.

बॉर्डर 2: वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस अपडेट

बॉर्डर 2 ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत की. फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है. कई मॉर्निंग शो कैंसिल होने के बावजूद पहले दिन फिल्म ने 30 करोड़ नेट कमाए. अगले तीन दिनों में फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया. रिपब्लिक डे पर सिनेमाघरों में इसका चौथा दिन था, फिल्म ने घरेलू स्तर पर 59 करोड़ की कमाई की. अनुराग सिंह की इस फिल्म ने अपने लंबे ओपनिंग वीकेंड में भारत में 180 करोड़ नेट (212.5 करोड़ ग्रॉस) कमाए हैं. वहीं वैश्विक स्तर पर भी फिल्म ने जबरदस्त शुरुआत की है. रविवार के बाद फिल्म ने वैश्विक स्तर पर लगभग 4.3 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है. इससे फिल्म का वैश्विक कलेक्शन चार दिनों में 251 करोड़ हो गया है.

बॉर्डर 2: सिकंदर, रेड 2 को पछाड़ा

बॉर्डर 2 हाल के दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली 7वीं हिंदी फिल्म है सोमवार को फिल्म ने सलमान खान की सिकंदर (184 करोड़) और अजय देवगन की रेड 2 (243 करोड़) जैसी बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. फिल्म अब 300 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है.

बॉर्डर 2 के बारे में

भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा निर्मित बॉर्डर 2 में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 2026 में बॉलीवुड की पहली बड़ी रिलीज है. यह फिल्म जेपी दत्ता की 1997 की आइकॉनिक हिट बॉर्डर का एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे. ओरिजिनल फिल्म भी ब्लॉकबस्टर थी.

