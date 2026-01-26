Border 2 की सक्सेस के बीच वरुण धवन के पोस्टर पर दूध चढ़ा रहे फैन्स, वीडियो वायरल हुआ तो छिड़ी बहस

वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 के प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म में उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के हीरो कर्नल होशियार सिंह दहिया का रोल निभाया है. वरुण के रोल को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी तारीफ मिल रही है. लोगों का मानना ​​है कि वरुण ने एक बहादुर सैनिक के किरदार को पर्दे पर ईमानदारी और इमोशन के साथ दिखाया है. हालांकि, फिल्म रिलीज होने के बाद हरियाणा से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.

फैंस ने वरुण धवन के पोस्टर पर दूध चढ़ाया

इस वायरल वीडियो में कुछ लोग वरुण धवन का पोस्टर एक कार पर लगाकर उसे दूध से नहलाते दिख रहे हैं. पोस्टर में वरुण, कर्नल दहिया के लुक में दिख रहे हैं. दावा किया गया कि ये लोग जाट समुदाय के हैं और वे वरुण के निभाए गए जाट वॉर हीरो के किरदार की तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर लोगों के रिएक्शन आने लगे.

वीडियो यहां देखें:

नेटिजन्स का रिएक्शन

इस वीडियो पर इंटरनेट पर मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. बहुत से लोगों को यह अजीब और गैर-जरूरी लगा. वहीं एक यूजर ने लिखा, किसी भी तरह की तारीफ इस बेवकूफी को सही नहीं ठहरा सकती. कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी एक्टर की भगवान की तरह पूजा करना सही नहीं है. एक ने कमेंट किया, बड़ा स्टार हो या नहीं, इस तरह की हरकत को नॉर्मल नहीं किया जाना चाहिए. मुझे यह समझ नहीं आता कि एक्टर्स को भगवान की तरह क्यों माना जाता है. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि वरुण धवन इतने बड़े स्टार नहीं हैं कि उनके लिए इस तरह की फैन फॉलोइंग दिखाई जाए. एक ने लिखा, इस मामले में, मुझे नहीं लगता कि वे फैंस हैं. बस पब्लिसिटी पाने वाले लोग हैं. ऐसा नहीं है कि VD की इतनी शानदार फिल्मोग्राफी/आइकॉनिक किरदार हैं कि ये लोग उनके डाई-हार्ड फैन हों.

दूसरी तरफ कई लोगों ने यह साफ किया कि ये लोग वरुण धवन की नहीं, बल्कि उनके निभाए गए किरदार की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे कर्नल होशियार सिंह दहिया जैसे जाट योद्धा के सम्मान में ऐसा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह भी बताया गया कि जाट समुदाय से जुड़े एक और फिल्म किरदार के साथ भी पहले ऐसा हो चुका है. यानी यह सम्मान एक्टर से ज्यादा किरदार और उसकी पहचान से जुड़ा है. एक कमेंट में लिखा है, “वे इस फिल्म में वरुण के निभाए गए जाट किरदार की तारीफ कर रहे हैं, असल में वे वरुण के फैन नहीं हैं. जाट फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ था.”

बॉर्डर 2 में वरुण धवन का किरदार

कर्नल होशियार सिंह दहिया को 1971 के युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने दुश्मन इलाके पर कब्जा कर लिया था. बॉर्डर 2 में 1971 के युद्ध की तीन बड़ी लड़ाइयों को दिखाया गया है, जिसमें बसंतर और जरपाल की लड़ाइयां शामिल हैं. इस फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी अहम किरदार में हैं.