विज्ञापन

बॉर्डर 2 की देखा देख शाहरुख खान लेकर आएंगे जवान 2 ? फिल्म के डायरेक्टर ने उठाया सच से पर्दा

बॉर्डर 2 की चर्चा के बीच जवान 2 को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. लेकिन डायरेक्टर एटली ने साफ कर दिया कि सीक्वल को लेकर उनकी क्या तैयारी है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो शाहरुख खान के साथ दोबारा जरूर काम करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
बॉर्डर 2 की देखा देख शाहरुख खान लेकर आएंगे जवान 2 ? फिल्म के डायरेक्टर ने उठाया सच से पर्दा
बॉर्डर 2 की देखा देख शाहरुख खान लेकर आएंगे जवान 2 ?
नई दिल्ली:

सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. सीक्वल का दौर चला ही है तो फैन्स ऐसे में ये भी जानना चाहते हैं कि क्या शाहरुख खान का हिट किरदार का सीक्वल भी नजर आएगा. ये बात हो रही है जवान मूवी के विक्रम राठौड़ की. जिसे फैंस फिर से पर्दे पर देखना चाहते हैं. इसलिए अटकलें तेज हैं कि अब जवान टू भी जल्द पर्दे पर दिखेगी. और, शाहरुख खान का हिट कैरेक्टर फिर नए रोमांच के साथ मौजूद होगा. इन अटकलों में कितना दम है. खुद जवान टू के डायरेक्टर एटली ने एक इंटरव्यू में खुलासा कर दिया है और सच से पर्दा भी उठा दिया है.

ये भी पढ़ें; Border 2 Advance Booking Box Office Day 5: 27 जनवरी को सनी का सरप्राइज, 5 दिन में 300 करोड़ के करीब बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 के बाद आएगी जवान 2

बॉर्डर 2 की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे कि अब तो जवान 2 भी पक्की है. कुछ फैंस का मानना था कि जैसे सनी देओल अपनी आइकॉनिक फिल्म के किरदार के साथ पर्दे पर नजर आ रहे हैं. वैसे ही शाहरुख खान भी अपने सुपरहिट किरदार विक्रम राठौड़ को फिर से पर्दे पर लाएंगे. लेकिन एटली ने इस सोच पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया है. इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि जवान 2 फिलहाल उनके दिमाग में नहीं है. एटली बोले, ‘मैं समझता हूं कि लोग एक्साइटेड हैं. लेकिन जवान 2 अभी तुरंत नहीं बनेगी. अगर बनी भी, तो कई साल बाद.' यानी बॉर्डर 2 देखकर जो उम्मीदें जगी थीं. उन पर फिलहाल पानी फिरता दिख रहा है.

शाहरुख–एटली फिर साथ आएंगे

हालांकि अच्छी खबर ये है कि एटली ने ये भी साफ किया कि वो शाहरुख खान के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई नया और ऑर्गेनिक आइडिया आएगा. तब दोनों जरूर कुछ साथ करेंगे. इसी बीच डॉन 3 को लेकर भी अफवाहें उड़ीं कि शाहरुख ने शर्त रखी है कि फिल्म एटली ही डायरेक्ट करेंगे. इस पर एटली ने हंसते हुए कहा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं. सच्चाई कुछ भी नहीं. काम के अलावा एटली इन दिनों पिकलबॉल में भी बिजी हैं और अपनी टीम ‘बेंगलुरु जवानों' के साथ ट्रॉफी जीतने की तैयारी कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Jawan 2, Sunny Deol, Shah Rukh Khan, Atlee Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com