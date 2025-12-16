विज्ञापन

2026 का पहला महीना और बॉक्स ऑफिस पर होगा बवाल, रिलीज हो रही हैं ये 6 फिल्में, दो तो है सुपरहिट फिल्म के सीक्वल

जनवरी 2026 की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है. नए साल में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी से भरपूर छह फिल्में रिलीज होंगी. जिससे नए साल में एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलेगा.

Read Time: 3 mins
Share
2026 का पहला महीना और बॉक्स ऑफिस पर होगा बवाल, रिलीज हो रही हैं ये 6 फिल्में, दो तो है सुपरहिट फिल्म के सीक्वल
2026 का पहला महीना और बॉक्स ऑफिस पर होगा बवाल
नई दिल्ली:

मूवी लवर हैं तो नए साल के लिए थियेटर बुक कर लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. क्योंकि साल के शुरुआती महीने यानी कि जनवरी में ही रिलीज हो रही हैं छह ऐसी फिल्में जो साल की बिगनिंग को ही शानदार बना देगी. रोमांस से लेकर एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी तक हर तरह की मूवी थियेटर में देखने को मिलेगी. साथ ही दो बड़ी फिल्मों के सिक्वेल भी आने वाली जनवरी में ही रिलीज होने वाले हैं. चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो फिल्में जो आप थियेटर में देख सकते हैं और बना सकते हैं साल के पहले महीने को ही मजेदार.

ये भी पढ़े: धुरंधर में हुई है ये एक बड़ी गलती, देखते वक्त क्या आपने भी किया नोटिस

रिलीज होंगी ये फिल्में

जनवरी में रिलीज होने वाली छह फिल्मों में से चार फिल्में हैं मायासभा, हैप्पी पटेल, राहु केतु और वन टू वन चा चा चा. मायासभा एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है. जिसमें आपको जावेद जाफरी नजर आएंगे. तुंबाड के डायरेक्टर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. हैप्पी पटेल को लिखा और डायरेक्ट किया है वीर दास ने. ये एक जासूसी स्टोरी होगी. ये दोनों ही फिल्में 16 जनवरी से थियेटर में देखी जा सकेंगी. पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा एक बार आपको हंसाने एक साथ आ रहे हैं राहु केतु बनकर. उनकी कॉमेडी का मजा भी आप 16 जनवरी से ही थियेटर में ले सकेंगे. आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी की एक्शन एडवेंचर मूवी वन टू चा चा चा भी आप जनवरी में थियेटर में देख पाएंगे.

इन फिल्मों के आएंगे सीक्वल

चार नई फिल्मों के अलावा दो बड़ी फिल्मों के सिक्वेल भी इस जनवरी में थियेटर में दिखाई देंगे. जिसमें सबसे पहली है बॉर्डर 2. जो गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी 2026 को थियेटर में देख सकेंगे. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. हॉन्टेड मूवी का अगला पार्ट हॉन्टेड 3डी- घोस्ट ऑफ द पास्ट भी जनवरी में रिलीज होने वाली है. विक्रम भट्ट की ये मूवी 30 जनवरी को रिलीज होगी. जो पहले से ज्यादा थ्रिलिंग और रोमांचक होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Haunted, Mayasabha, Happy Patel, Rahu Ketu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com