धुरंधर में हुई है ये एक बड़ी गलती, देखते वक्त क्या आपने भी किया नोटिस

धुरंधर ने रिलीज के साथ ही दर्शकों को अपनी दुनिया में खींच लिया. राजनीति, जुर्म और सत्ता की खतरनाक जुगलबंदी, रहमान डकैत का खौफ और डोंगा जैसे किरदार, सब कुछ फिल्म से बांधे रखता है.

धुरंधर में थी ये सबसे बड़ी गलती, आपने पकड़ी या नहीं?
धुरंधर ने रिलीज के साथ ही दर्शकों को अपनी दुनिया में खींच लिया. राजनीति, जुर्म और सत्ता की खतरनाक जुगलबंदी, रहमान डकैत का खौफ और डोंगा जैसे किरदार, सब कुछ फिल्म से बांधे रखता है. स्क्रीन पर हर सीन में तनाव है, हर संवाद में वजन भी है. फिल्म की स्पीड भी बेहतरीन है. जो फिल्म की छोटी मोटी गलतियों की तरफ ध्यान जाने ही नहीं देती. फिर भी कुछ दर्शकों ने फिल्म में कुछ गलतियां पकड़ ही ली हैं. ये चूक किसी छोटे सीन की नहीं, बल्कि यालिना, हमजा और उसके पिता जमी़ल जलाली जैसे अहम किरदारों से जुड़ी है.

यालिना हुई गायब

ट्विटर पर एक यूजर ने इस चूक की तरफ इशारा किया है. फिल्म के मुताबिक यालिना हमजा से प्यार करती है और अपनी मर्जी से उसके साथ रहने लगती है. ये बात उसके पिता जमी़ल जलाली को बिल्कुल नहीं पता. जब यालिना कई दिनों तक घर नहीं लौटती, तो जमी़ल मान लेता है कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है. यहीं से यूजर को बड़ी कमी नजर आई है. यूजर के मुताबिक एक आम पिता भी इस हालात में जमीन आसमान एक कर देता है, फिर जमी़ल तो देश की सियासत का बड़ा नाम है. नेशनल असेंबली का मेंबर है. उसकी पहुंच, ताकत और रसूख फिल्म में बार-बार दिखाया गया है. ऐसे में बेटी के गायब होने पर उसका सिर्फ मान लेना और चुप बैठ जाना हजम नहीं होता.

हैरान करने वाली खामोशी

अगर किसी सीनियर पॉलिटिशियन की बेटी लापता हो जाए, तो हंगामा तय है. पुलिस, एजेंसियां, मीडिया, सब हरकत में आ जाते हैं. लेकिन धुरंधर में ऐसा कुछ नहीं होता. न कोई बड़ा सर्च ऑपरेशन, न हमजा तक पहुंचने की कोशिश, न ही जमी़ल की तरफ से कोई ठोस कदम. यही वो जगह है, जहां फिल्म की दमदार कहानी में बड़ा लूप होल नजर आता है..

धुरंधर वैसे तो एक एंगेजिंग और असरदार फिल्म है. लेकिन यालिना वाले एंगल पर कुछ यूजर्स ने एक खामी तो पकड़ ही ली है. क्या आपको भी फिल्म ये बात खली या फिर ये पोस्ट देखने के बाद आप उस सीन की कमी को महसूस कर रहे हैं.

