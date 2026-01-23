बॉर्डर 2 में छाई वरुण धवन की हरियाणवी बीवी, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई लड़की पड़ी सब पर भारी, जानें कौन है मेधा राणा

Who is Medha Rana, Border 2 Cast: बॉर्डर 2 मूवी के जरिए देशभक्ति का जज्बा हिलौरे भर रहा है तो दूसरी तरफ एक चेहरा भी फैन्स के दिलों को चुरा रहा है. इस फिल्म में एक ऐसी एक्ट्रेस नजर आई जिसने चंद मिनट की स्क्रीन प्रेजेंस से ही फैन्स पर जादू सा कर दिया है. अपनी सादगी और नपी तुली एक्टिंग से ये एक्ट्रेस सुर्खियां बटोर रही हैं. ये एक्ट्रेस हैं मेधा राणा, जिन्हें आपने फिल्म में या ट्रेलर में वरूण धवन के अपोजिट देखा होगा. मेधा राणा का ताल्लुक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है. इसलिए वो पहले ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहीं. यही वजह है कि उनका फ्रैश लुक काफी पसंद किया जा रहा है. और दर्शकों की दिलचस्पी ये जानने में हो गई है कि मेधा राणा हैं कौन.

फौजी फैमिली से है ताल्लुक

मेधा राणा का जन्म 25 दिसंबर 1999 को हुआ. उनके पिता सुनील राणा सरकारी कर्मचारी हैं और मां रितु राणा स्किल्स एकेडमी की को फाउंडर हैं. मेधा की फैमिली फौजी परंपरा से जुड़ी हुई है. लगातार तीन पीढ़ियों से उनके घर के सदस्य देश की सेवा में सर्व कर रहे हैं.

मेधा ने चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल और बेंगलुरु के आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की ओर कदम बढ़ाया.

यह भी पढ़ें: Border 2 Box Office Collection Day 1: धुरंधर से छावा तक सबके टूटे रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन दहाड़ी सनी देओल की फिल्म

सोशल मीडिया पर मेधा अक्सर अपने फौजी परिवार और देश के जवानों के लिए सम्मान जाहिर करती हैं. उन्होंने लिखा भी था कि ‘घर कब आओगे' सिर्फ गाना नहीं बल्कि हर फौजी फैमिली से जुड़ा इमोशन है.

ओटीटी से बॉर्डर 2 तक

मेधा राणा ने अपने करियर की शुरुआत 2022 में वेब सीरीज ‘लंदन फाइल्स' से की, जिसमें वो अर्जुन रामपाल के साथ नजर आईं. इसके बाद नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘फ्राइडे नाइट प्लान' में काम किया. ओटीटी पर पहचान बनाने के बाद उन्हें ‘बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्म मिली. अपनी पहली थिएट्रिकल रिलीज से पहले मेधा ने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये उनके लिए सपना सच होने जैसा है. अब इंडस्ट्री में उन्हें एक फ्रेश और टैलेंटेड चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है. दर्शकों की पसंद बनने के बाद हो सकता है मेधा राणा और भी बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएं.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर 2 देखने कोई 'तोप' तो कोई 'सनी देओल' बनकर पहुंचा थिएटर, पहले दिन ऐसा दिखा बॉर्डर 2 का क्रेज