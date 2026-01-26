Border 2 Collection: 1300 करोड़ी धुरंधर, 800 करोड़ी छावा से आगे निकली बॉर्डर 2, इंडिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार बने 68 साल के सनी देओल

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2 (Border 2 Box Office Collection)' ने रिलीज के पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ी हुई है. सिर्फ तीन दिन में फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 129.89 करोड़ रुपए हो चुका है. देशभक्ति, जज्बे और बड़े सितारों की दमदार मौजूदगी ने इस फिल्म को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. इस तरह बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये कमाने वाली धुरंधर (Dhurandhar Collection) और 800 करोड़़ कमाने वाली छावा (Chhaava Collection) को भी बॉर्डर 2 से कड़ी टक्कर मिल रही है.

बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 'बॉर्डर 2' ने बेहद शानदार शुरुआत की. पहले दिन फिल्म ने करीब 32.10 करोड़ रुपए की कमाई की. दूसरे दिन इसमें और तेजी आई और कलेक्शन बढ़कर 40.59 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. असली धमाका तीसरे दिन देखने को मिला, जब इस वॉर ड्रामा ने करीब 57.20 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली.

इन आंकड़ों के साथ 'बॉर्डर 2' ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. यह महज तीन दिनों में सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने 'जाट' और 'गदर: एक प्रेम कथा' जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

साल 2025 की फिल्मों की बात करें तो 'बॉर्डर 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है. इसने 'धुरंधर', 'थामा', 'हाउसफुल 5', 'सिकंदर' और 'सैयारा' जैसी फिल्मों के शुरुआती वीकेंड कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया

तीसरे दिन की कमाई के मामले में भी 'बॉर्डर 2' ने इतिहास रच दिया. इसने 'दंगल', 'बाहुबली 2', 'आरआरआर', 'केजीएफ 2' और 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के तीसरे दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर ने तीसरे दिन 44.80 करोड़ रुपये कमाए थे. जबकि छावा का लगभग 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन रहा था.

फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार हैं. इसके निर्माता गुलशन कुमार और टी-सीरीज हैं. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं.

'बॉर्डर 2' 1997 में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी. नई फिल्म भी उसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसे नए दौर की कहानी और भावनाओं के साथ पेश किया गया है.