Border 2: क्या है ऑपरेशन चंगेज खान? कैसे इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किया ध्वस्त

What Is Operation Chengiz Khan: 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसे तीसरा भारत-पाकिस्तान युद्ध भी कहा जाता है. यह पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान हुआ था. इस संघर्ष से बांग्लादेश बना और यह भारत की सबसे निर्णायक सैन्य जीतों में से एक है. बॉर्डर 2 युद्ध के एक अहम पड़ाव पर आधारित है, जिसमें पाकिस्तान के पहले हमले के बाद पश्चिमी सेक्टर में हुई हवाई और जमीनी लड़ाइयों पर फोकस किया गया है.
ऑपरेशन चंगेज खान पाकिस्तानी वायु सेना (PAF) द्वारा 3 दिसंबर, 1971 की शाम को किए गए पहले हवाई हमलों का कोड नाम था. इस ऑपरेशन में भारतीय वायु सेना (IAF) के आगे के एयरबेस और रडार इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया था, जो 1971 के युद्ध की आधिकारिक शुरुआत थी. पाकिस्तान ने अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर और उत्तरलाई सहित 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया, साथ ही अमृतसर और फरीदकोट में एयर डिफेंस रडार स्टेशनों पर भी हमला किया.
पाकिस्तान के हवाई हमले कैसे फेल हुए
ऑपरेशन का उदेश्य भारत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना था, हालांकि पाकिस्तान नाकाम रहा. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलों से सीमित नुकसान हुआ, अमृतसर में रनवे पर गड्ढे हो गए और एक रडार स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जबकि IAF ज्यादातर ऑपरेशनल रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने चार विमान भी खो दिए.
प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इन हमलों को युद्ध की औपचारिक घोषणा माना, जिसके बाद भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की. भारतीय वायु सेना ने उसी रात जवाबी हमले किए, जिसके बाद अगली सुबह बड़े पैमाने पर हवाई ऑपरेशन किए गए. जैसा कि फिल्म में देखा गया है. बॉर्डर 2 इस निर्णायक असल जिंदगी की लड़ाई को बड़े पर्दे पर ला रहा है.
सनी देओल बॉर्डर में 6 सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के रोल में हैं. उनका किरदार मेजर जनरल हरदेव सिंह कलेर से प्रेरित है, जो 1971 के युद्ध के दौरान अपनी लीडरशिप और युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए जाने जाते हैं.
