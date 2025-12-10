Border 2 Box Office Collection: बॉर्डर 2 कमाएगी 800 करोड़, इस थिएटर मालिक का सनी देओल की फिल्म को लेकर बड़ा ऐलान

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल देओल अगले साल एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. अगले साल जनवरी में वह अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' लेकर आ रहे हैं. उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर सकती है. इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज प्रदर्शक मनोज देसाई ने सनी देओल से व्यक्तिगत रूप से फोन कर 'बॉर्डर 2' की जल्द रिलीज का आग्रह किया है.मारठा मंदिर के मालिक देसाई ने एक वीडियो में कहा कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि देशभक्ति और गर्व की भावना है.

बॉर्डर 2 पर क्या बोले मनोज देसाई

उन्होंने 'गदर 2' की तरह इसकी ऑर्गेनिक सफलता का जिक्र करते हुए अनुमान लगाया कि फिल्म 'बॉर्डर 2' 800 से 1000 करोड़ रुपये कमा सकती है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां देसाई ने सनी को 'असली मास किंग' बताया, जो कॉर्पोरेट सपोर्ट के बिना भी दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. देसाई ने कहा, "सनी देओल जैसा एक ही एक्टर है जो बिना किसी प्रमोशन के 500 करोड़ कमा सकता है. 'बॉर्डर 2' सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि देश की भावना है, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी." यह कॉल 'गदर 2' की सफलता से प्रेरित लगती है, जो बिना कॉर्पोरेट पुश के हिट साबित हुई. देसाई का यह बयान बॉलीवुड में सनी की वापसी को नई ऊंचाई दे रहा है.

The way Manoj Desai personally called Sunny Deol says everything.

He requested Sunny to release Border 2 soon because he knows the truth

Gadar 2 earned an organic 500 crore without any corporate push...



And there's only one actor in the industry who can pull that off…

Sunny… pic.twitter.com/q2npDKZxbt — Rahul Gupta (@RahulGupta25376) December 9, 2025

कब रिलीज होगी 'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2' 1997 की क्लासिक 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो जेपी दत्ता की निर्देशक वाली मूल फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाएगी. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जो 'केसरी' जैसी देशभक्ति फिल्म बना चुके हैं. प्रोडक्शन टी-सीरीज और जेपी दत्ता प्रोडक्शंस का है, जिसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता शामिल हैं. रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय है, जो गणतंत्र दिवस वीकेंड पर आएगी.

'बॉर्डर 2' की क्या है स्टारकास्ट

फिल्म में सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की भूमिका दोहरा रहे हैं, जो 27 साल पुराने वादे को पूरा करने लौटते हैं. वरुण धवन होशियार सिंह के रोल में हैं, जबकि दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी और सोनम बाजवा अहम किरदार निभाएंगे. अमिताभ बच्चन का कैमियो भी चर्चा में है. जॉनर वॉर एक्शन-ड्रामा है, जो लोंगेवाला युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी मूल फिल्म की तरह देशप्रेम जगाएगी.