Border-2 की शूटिंग के दौरान किस चीज से सबसे ज्यादा डरे थे सनी देओल, वॉर सीन से ज्यादा घातक था ये?

Border 2 की सक्सेस के बीच सनी देओल ने बताया कि उनके लिए शूटिंग के दौरान सबसे मुश्किल क्या चीज रहती है. ये बात आज की नहीं शुरुआत से ही रही है.

Border-2 की शूटिंग के दौरान किस चीज से सबसे ज्यादा डरे थे सनी देओल, वॉर सीन से ज्यादा घातक था ये?
सनी देओल ने बताया शूटिंग में क्या होता है सबसे ज्यादा मुश्किल
नई दिल्ली:

'बेताब' फिल्म से अमृता सिंह के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले अभिनेता सनी देओल अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर-2' को लेकर छाए हैं. फिल्म को सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों तक में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन इसी बीच अभिनेता ने खुलासा किया है कि उन्हें फिल्मों की शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है. अभिनेता ने यहां तक कहा कि उन्हें इस काम की वजह से बुखार भी आ जाता है.

सनी देओल ने 'बॉर्डर-2' की शूटिंग की एक क्लिप शेयर की है जिसमें बारिश की वजह से सभी लोग एक साथ बैठे दिख रहे हैं. बारिश हो रही थी और डायरेक्टर अनुराग जानना चाहते थे कि अभिनेता को शूटिंग के लिहाज से किस गाने को शूट करने में ज्यादा मुश्किल हुई थी. वीडियो में सनी देओल हंसते हुए जवाब देते हैं कि "सारे गानों की शूटिंग के दौरान मुश्किल हुई, जिस गाने में डांस था, वो गाना करना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है. गाने की शूटिंग के दौरान तो मैं शूटिंग पर जाता ही नहीं था, एक दिन खुद को समझाने में लगता था और कभी-कभी बुखार भी आ जाता था लेकिन आखिर में जैसे-तैसे करना ही पड़ता था." अभिनेता की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं.

ये बात तो सभी जानते हैं कि सनी देओल से डांस कराना सबसे मुश्किल काम है. इंडस्ट्री के कई कोरियोग्राफर खुलासा कर चुके हैं कि अभिनेता को गानों पर नचाना बहुत मुश्किल है. सनी ने खुद माना है कि डांस के मामले में वे बहुत शर्मीले हैं. श्रीदेवी के साथ फिल्म 'चालबाज' में अभिनेता के लिए डांस करना बहुत मुश्किल रहा था. अभिनेता का कहना था कि श्रीदेवी बहुत अच्छी डांसर हैं और उनके सामने डांस करना असहज महसूस कराता है. इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वे 2 घंटे तक सेट से गायब रहे थे और बहुत समझाने के बाद उन्होंने श्रीदेवी के साथ रोमांटिक गाना करने के लिए 'हां' की थी.

सोशल मीडिया पर भी अभिनेता के डांस स्टेप्स पर मीम बनते हैं. अभिनेता का आइकॉनिक सॉन्ग 'यारा ओ यारा' का हुक स्टेप आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है. उनके दूसरे गाने 'मेरा दिल ले गई ओ कम्मो किधर' में ही अभिनेता के डांसिंग स्किल्स का खूब मजाक बनाया जाता है. यूजर्स का कहना है कि ऐसा लगता है कि वे डांस नहीं बल्कि जिम में वर्कआउट कर रहे हैं.

