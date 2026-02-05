सनी देओल 10 फिल्मों में इस्तेमाल कर चुके हैं अपना असली नाम, एक रही हिट और 9 फ्लॉप

सनी देओल का असली नाम क्या है? शायद आपने उनकी उनकी बॉर्डर 2 देखी होगी गदर 2 देखी होगी, दामिनी, घायल, द हीरो ऐसी ही ना जाने कितनी फिल्में देखी होंगी लेकिन आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल का असली नाम क्या है. सनी ही नहीं बॉबी भी अपने असली नाम के साथ पर्दे पर नहीं आए. जी हां ये उनका असली नाम नहीं बल्कि निक नेम है. सनी देओल अपने असली नाम से नहीं बल्कि निक नेम से फिल्मी पर्दे पर आए और लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और फिलहाल भी बॉक्स ऑफिस पर उन्हीं का कब्जा चल रहा है. बाकी बात रह असली नाम की तो इस नाम को उन्होंने 10 बार स्क्रीन पर इस्तेमाल किया है.

क्या है सनी देओल का असली नाम?

सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है. उन्होंने इस नाम से डेब्यू नहीं किया ना ही कभी किसी फिल्म में क्रेडिट के तौर पर सनी देओल का असली नाम लिखा गया लेकिन हां ऑन स्क्रीन सनी देओल ने दस फिल्मों में अपने असली नाम का इस्तेमाल किया.

किन फिल्मों में सनी देओल का नाम था अजय ?

वर्दी, क्रोध, घायल, अंगरक्षक, हिम्मत, अजय, द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, जाल द ट्रैप, राइट या रॉन्ग, घायल वन्स अगेन में सनी देओल का नाम अजय था.

बॉबी देओल का असली नाम ?

बॉबी देओल भी फिल्मों में अपने निक नेम से ही जाने जाते हैं. उनका असली नाम विजय सिंह देओल है. वैसे बेटे तो क्या खुद धर्मेंद्र भी फिल्म इंडस्ट्री में असली नाम से नहीं आए थे. उनका पूरा नाम तो धर्मेंद्र देओल था लेकिन फिल्मों में वे केवल धर्मेंद्र नाम से जाने गए.

