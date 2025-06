करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर का 12 जून 2025 को लंदन में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि 53 वर्षीय बिजनेसमैन पोलो खेल रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2003 में करिश्मा कपूर से संजय कपूर की शादी हुई थी. 2005 में कपल की बेटी समायरा का जन्म हुआ. जबकि 2011 में दोनों बेटे कियान के पेरेंट्स बने. लेकिन 2016 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक हो गया.



Deeply saddened at the passing of @sunjaykapur : he passed away earlier today in England: a terrible loss and deepest condolences to his family and to his colleagues @sonacomstar …Om Shanti