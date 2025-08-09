विज्ञापन

बॉलीवुड की ये 11 हीरोइनें जो इन एक्टर्स को मानती हैं भाई, रक्षाबंधन पर बांधती हैं राखी...

हमारे बॉलीवुड सेलेब्स रक्षाबंधन मनाते हैं. आज हम बता रहे हैं बॉलीवुड सेलेब्स के राखी भाइयों के बारे में...

बॉलीवुड की ये 11 हीरोइनें जो इन एक्टर्स को मानती हैं भाई
नई दिल्ली:

raksha bandhan 2025: रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है. इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती हैं. बहन जब राखी बांधती है तो वह भाई से यही उम्मीद करती है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा. हमारे बॉलीवुड सेलेब्स भी इस खास दिन को मनाते हैं. आज हम बता रहे हैं बॉलीवुड सेलेब्स के राखी भाइयों के बारे में...

1. आलिया भट्ट और यश जौहर

2018 में रक्षाबंधन के मौके पर आलिया भट्ट ने अपने मेंटर करण जौहर के बेटे यश जौहर की कलाई पर राखी बांधी थी. जब करण जौहर सरोगेसी के ज़रिए अपने दो बच्चों यश और रूही के पिता बने, आलिया उनके लिए एक बड़ी बहन बन गईं. यश की कलाई पर राखी का पवित्र धागा बांधकर उन्होंने यश को अपना भाई बना लिया. 

2. ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनू सूद

ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनू सूद आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में भाई-बहन के रोल में दिखे थे. तब से, ऐश्वर्या हर साल सोनू सूद को राखी बांधती आ रही हैं. सोनू हर साल रक्षाबंधन पर ऐश्वर्या से मिलने जाते हैं और ऐश्वर्या उन्हें राखी बांधती हैं. सोनू ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में याद किया था कि कैसे ऐश्वर्या 'जोधा अकबर' की शूटिंग के शुरुआती दिनों में थोड़ी संकोची थीं और बाद में एक सीन करते हुए खुलकर बोली थीं, "तुम मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो.". उन्होंने आगे बताया था कि ऐश्वर्या अब भी मुझे भाई साहब कहती हैं.

3. सलमान खान और श्वेता रोहिरा

श्वेता रोहिरा भले ही कोई अभिनेत्री न हों, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में एक जाना-माना नाम हैं.वह सुपरस्टार सलमान खान को अपना राखी भाई मानती हैं. सलमान भी अपनी बहनों की तरह उन पर प्यार बरसाते हैं. सलमान श्वेता की पुलकित सम्राट के साथ शादी में भी मौजूद थे और उन्होंने भाई की तरह सारी रस्में निभाई थीं. बाद में, जब श्वेता और पुलकित के बीच अनबन हुई और दोनों अलग हुए, तो खबर आई कि सलमान पुलकित से नाराज़ थे और पुलकित को सलमान खान के साथ अच्छे संबंध बनाने में काफी समय लगा.

4. करीना कपूर खान और मनीष मल्होत्रा

मनीष मल्होत्रा न सिर्फ़ एक बेहतरीन फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, बल्कि करीना कपूर खान के राखी भाई भी हैं. करण जौहर की दोस्त  करीना उनके सबसे अच्छे दोस्त मनीष मल्होत्रा को राखी बांधती हैं. करीना ने सैफ़ अली खान का हाथ थामे मनीष के लिए रैंप वॉक किया था.

5. कैटरीना कैफ़ और अर्जुन कपूर

अर्जुन कपूर को कैटरीना कैफ़ से सलमान खान ने मिलवाया था और चैट शो, बीएफएफ विद वोग - सीज़न 3 में कैटरीना ने उस समय को याद किया था. जब उन्होंने अर्जुन कपूर की कलाई पर राखी बांधी थी. उन्होंने कहा था, "अगर मुझे किसी एक को चुनना होता, तो मैं अर्जुन को चुनती क्योंकि वह मेरा राखी भाई है. मैंने उसे 'शीला की जवानी' रिलीज़ होने वाले दिन राखी बांधी थी. 'अर्जुन, क्या तुम मेरे राखी भाई बनना चाहते हो?' वह ऐसा था 'नहीं!' (और) मैंने कहा कि अर्जुन तुम मेरे राखी भाई बनने वाले हो." हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक बातचीत में अर्जुन ने कहा था, "कैटरीना हमेशा मुझे राखी बहन बनने की धमकी देती है, लेकिन मैं पूरी तरह से इनकार करता हूं." अर्जुन ने कहा था, "क्योंकि वो मुझ पर ऐसा करने (राखी भाई बनने) का दबाव डालती है. आपको उससे पूछना चाहिए कि क्यों... उसने मुझे एक बार बंदूक की नोक पर ऐसा करने पर मजबूर किया था. लेकिन हम कोई आम भाई-बहन वाली जोड़ी नहीं हैं. मैं कोई ऐसा प्रोटेक्टिव भाई नहीं हूं जो कहे, 'कोई देखेगा मेरी बहन को तो ठोक दूंगा.'"

6. अमृता अरोड़ा और अरबाज़ खान, विक्रम फडनीस

मलाइका अरोड़ा की बहन, अमृता अरोड़ा, मलाइका के पूर्व पति, अरबाज़ खान के साथ अच्छा संबंध रखती हैं. मलाइका और अरबाज़ का रिश्ता टूटने के बावजूद अमृता अभी भी अपने एक्स जीजा के साथ अच्छा रिश्ता रखती हैं और हर साल उन्हें राखी बांधती हैं. सिर्फ़ अरबाज़ के साथ ही नहीं, अमृता का विक्रम फडनीस के साथ भी एक ख़ास रिश्ता है. कई फ़ैशन डिज़ाइनर कई बॉलीवुड सितारों के सबसे अच्छे दोस्त हैं, और उनमें से एक विक्रम फडनीस भी हैं. विक्रम, अमृता अरोड़ा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वह उन्हें राखी बांधती हैं. 

7. बिपाशा बसु और रॉकी एस, वेंकी, सोहम शाह

बिपाशा बसु का कोई भाई नहीं है. उनके करीबी तीन लोगों को वह भाई मानती हैं.  बिपाशा सालों से डिज़ाइनर रॉकी एस, निर्देशक सोहम शाह और अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम के मेकअप आर्टिस्ट वेंकी को राखी बांधती आ रही हैं.

8. तमन्ना भाटिया और साजिद खान

तमन्ना भाटिया को हमने साजिद खान के साथ कई फिल्मों में काम करते देखा है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि दोनों का रिश्ता राखी के बंधन से जुड़ा है. "हमशक्ल" की शूटिंग के दौरान दोनों के डेटिंग करने की खबरें थीं, हालांकि, तमन्ना ने साजिद को अपना राखी भाई बताकर इन अफवाहों को खारिज कर दिया था. एशियानेट को दिए एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा था, "साजिद मेरे भाई हैं. मैं उन्हें राखी बांधती हूं."

9. गौरी खान और साजिद खान

वैसे तो साजिद खान की बहन फराह खान हैं, लेकिन वह न सिर्फ़ तमन्ना भाटिया के बल्कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के भी राखी भाई हैं. सभी जानते हैं कि शाहरुख खान और उनके परिवार के फराह खान और साजिद खान के साथ मधुर संबंध हैं. बॉलीवुड लाइफ को दिए एक इंटरव्यू में, साजिद खान ने बताया था कि गौरी खान उन्हें राखी बांधती हैं और उन्हें भाई कहती हैं. उन्होंने कहा था, "हम सब एक परिवार की तरह हैं. गौरी मुझे राखी बांधती हैं और मुझे भाई कहती हैं."

10. हुमा कुरैशी और करण सिंह छाबड़ा

हुमा कुरैशी और साकिब सलीम का खून का रिश्ता है, लेकिन कभी-कभी दूसरों से मिलने वाला प्यार और स्नेह ही आपको उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है. फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में करण सिंह छाबड़ा ने स्वीकार किया था कि हुमा और साकिब एक बार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए उनके शो पर आए थे और वहीं हुमा उनकी राखी बहन बन गई थीं.  उन्होंने कहा था, "हुमा कुरैशी जैसी प्यारी और बिंदास इंसान को अपनी राखी बहन के रूप में पाना मेरे लिए बहुत अच्छा है."

11. दीपिका पादुकोण और जलाल

दीपिका पादुकोण का भाई नहीं है. वह अपने बॉडीगार्ड जलाल को राखी बांधती हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, "जलाल ही वो शख्स है जो जहां भी वो जाती है, उनकी देखभाल करते हैं. वो चौबीसों घंटे काम करते हैं. वो उनकी परछाईं हैं.  

