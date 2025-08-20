संजय कपूर की शादी में दिखा था बॉलीवुड का सबसे फ्लॉप हीरो, 45 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए थे 65 हजार

सोचिए, एक गोल-मटोल सा बच्चा, मासूम सी शक्ल और कुर्ता-पजामा पहने शादी में बैठा हो… क्या आप मानेंगे कि यही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का स्टाइलिश हीरो बनेगा? शायद पहली नजर में आप भी धोखा खा जाएं, लेकिन सच ये है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि अर्जुन कपूर हैं. उनकी बचपन की फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है और लोग देखकर हैरान रह गए.

संजय कपूर की शादी में इतने बड़े थे अर्जुन कपूर

ये तस्वीर उस वक्त की है जब अर्जुन कपूर अपने चाचा संजय कपूर की शादी में शामिल हुए थे. मंडप पर जहां संजय कपूर और महीप कपूर शादी की रस्में निभा रहे थे, वहीं पीछे बैठे अर्जुन किसी 'नो-इंटरेस्ट' अंदाज में नजर आ रहे थे. गोल-मटोल चेहरे और भोली सी स्माइल के साथ उनका लुक इतना अलग है कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है.

अर्जुन कपूर की ये तस्वीर वायरल हो रही है.

गोलू-मोलू से बने फिटनेस आइकॉन

अर्जुन कपूर का ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. कभी अपने वजन की वजह से लाइमलाइट में रहने वाले अर्जुन ने खुद पर कड़ी मेहनत की और फिटनेस के दम पर सबको चौंका दिया. जब उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म इशकजादे से डेब्यू किया तो दर्शकों ने उन्हें हाथों-हाथ लिया. ये फिल्म सुपरहिट रही और अर्जुन रातों-रात स्टार बन गए. हालांकि उनके नाम देश की सबसे बड़ी फ्लॉप भी है. इस फिल्म का नाम था द लेडी किलर था. 45 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 65 हजार रुपये कमाए थे.

ये भी पढ़ें: धनाश्री वर्मा के तलाक के बाद कैसे गुजरे 5 महीने, 10 तस्वीरें खोल देंगी पूरा सच

स्लाइलिश विलेन बनकर जीता दिल

अर्जुन कपूर की फिल्मी जर्नी में हर तरह के रोल रहे, लेकिन हाल ही में उन्होंने रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में विलेन का किरदार निभाकर फैंस को सरप्राइज कर दिया. उनका ये नया अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आया. आज अर्जुन न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी स्टाइलिश पर्सनालिटी और फिटनेस से भी फैंस को इंप्रेस करते रहते हैं.