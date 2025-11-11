90 लाख में बनी वो फिल्म जिसे 5 स्टार्स ने ठुकराया, रिलीज होते ही रचा इतिहास, फ्लॉप एक्टर रातोंरात बना सुपरस्टार

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों का रिजेक्शन बेहद आम है. एक एक्टर फिल्म को रिजेक्ट करता है तो दूसरा एक्टर स्क्रिप्ट को अच्छा समझकर फिल्म कर लेता है. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में कई ऐसी फिल्में है, जो एक एक्टर के छोड़ने के बाद दूसरे एक्टर ने अपना ली थी. इसमें से एक है पुराने सिनेमा की वो फिल्म, जिसे एक नहीं बल्कि 5 एक्टर्स ने ठुकरा दिया था. लेकिन इस फिल्म को जिस एक्टर ने अपनाया, वो इस फिल्म से रातों-रात स्टार बन गया और आज हिंदी सिनेमा पर राज करता है. 90 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ना तो यह फिल्म कॉमेडी थी और ना ही रोमांटिक, लेकिन इस फिल्म ने रातों-रात खूब सुर्खियां बटोरी थी.

कौन सी है फिल्म और एक्टर?

70 के दशक में बनी इस फिल्म का नाम था 'जंजीर', जिसे सलमान खान के पिता सलीम खान ने फरहान अख्तर के साथ मिलकर लिखा था. 11 मई 1973 को रिलीज हुई. फिल्म 'जंजीर' को प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था. बता दें, इस फिल्म के स्टार थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन. बिग बी जंजीर से पहले बैक-टू-बैक फ्लॉप फिल्में देने के चलते फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर घर वापस जा रहे थे.

किन स्टार्स ने रिजेक्ट की थी जंजीर?

अमिताभ बच्चन से पहले फिल्म जंजीर धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, देव आनंद और राज कुमार के पास गई थी. एक्टर्स ही नहीं बल्कि बिजी शेड्यूल के चलते कई एक्ट्रेस को भी यह फिल्म गंवानी पड़ गई थी. वहीं, जंजीर को अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और प्राण के साथ शूट किया गया. फिल्म के डायलॉग और अमिताभ बच्चन ने खाकी वर्दी वाली पर्सनैलिटी में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था. बता दें, फिल्म बॉम्बे-टू-गोवा में अमिताभ बच्चन को देखने के बाद सलीम-जावेद की जोड़ी ने उन्हें अप्रोच किया था. जंजीर ने इंडिया ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन में भी खूब कमाई की थी. वहीं, साउथ सुपरस्टार राम चरण और प्रियंका चोपड़ा को लेकर फिल्म का रीमेक बनाया गया था, जो डिजास्टर साबित हुई.