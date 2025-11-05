'2 States' के लिए अर्जुन-आलिया नहीं, शाहरुख -प्रियंका थे पहली पसंद, चेतन भगत ने किया खुलासा

धर्मा प्रोडक्शंस की 2014 में आई फ़िल्म टू स्टेट्स में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी हिट हुई थी. फिल्म चेतन भगत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी. अंतर-सांस्कृतिक विवाह से प्रेरित फ़िल्म की प्रेम कहानी ने देश के युवाओं के दिलों में जगह बना ली. फ़िल्म की रिलीज़ के एक दशक बाद, लेखक चेतन भगत ने खुलासा किया कि वह इस नई जोड़ी को लेकर आश्वस्त नहीं थे. चेतन भगत ने बताया, "इस फ़िल्म के लिए शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के नामों पर भी विचार किया गया था."

पिंकविला से बातचीत के दौरान, भगत ने कहा, "2 स्टेट्स के लिए बड़े सितारों पर बात चल रही थी. शाहरुख खान पर विचार किया जा रहा था. एक समय ऐसा भी था जब विशाल भारद्वाज इसे बनाने वाले थे. फिर सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे नामों पर चर्चा हुई. मुझे लगता है कि कास्टिंग को लेकर कई लेख और अटकलें लगाई गईं." उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जब आखिरकार उन्होंने बताया कि निर्देशक नया है और लीड एक्टर अर्जुन कपूर हैं, जो सिर्फ़ एक फ़िल्म (इश्कज़ादे) में काम कर चुके हैं, और आलिया भट्ट भी हैं, जिन्होंने सिर्फ़ स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर में काम किया था, तो मुझे यकीन नहीं हुआ. शुरुआत में इस बारे में बात नहीं हुई थी, लेकिन कास्टिंग कमाल की निकली. उनकी ताज़गी और युवापन ने फ़िल्म को वो बना दिया जो वो थी."

भगत ने यह भी बताया कि कई अभिनेताओं ने भूमिकाएं ठुकरा दीं, इसलिए नए कलाकारों को लिया गया. "काई पो चे! के लिए भी हमारे पास बिल्कुल नए कलाकार थे. हमने सबको आज़माया, और सबने मना कर दिया. सभी सितारों ने इसे अस्वीकार कर दिया. इसलिए हमें सुशांत सिंह राजपूत, जो उस समय एक टीवी अभिनेता थे और राजकुमार राव और अमित साध को भी कास्ट करना पड़ा. जो उस समय जाने-माने नाम नहीं थे. मुझे इस फ़िल्म से बहुत कम उम्मीदें थीं, लेकिन यह हिट हुई. अब, तीनों ही स्थापित सितारे हैं." "काई पो चे! चेतन भगत के उपन्यास "द थ्री मिस्टेक्स ऑफ़ माई लाइफ़" से प्रेरित थी. 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया था.