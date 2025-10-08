विज्ञापन

12वीं कर बॉबी देओल के बेटे ने पढ़ाई को कहा अलविदा, इस शौक की खातिर अधूरी छोड़ दी पढ़ाई

सनी देओल के बेटे करण देओल भी फिल्मों में आ चुके हैं. और, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बॉबी देओल के बेटे भी फिल्मों का रुख करेंगे.

सिर्फ बारहवीं पास रह जाएंगे बॉबी देओल के बेटे, अधूरी छोड़ दी पढ़ाई
नई दिल्ली:

बॉबी देओल अपने करियर की दूसरी पारी में जबरदस्त शौहरत हासिल कर रहे हैं. एनिमल मूवी में उनका छोटा सा रोल ही बेहद धांसू था और उसके बाद आश्रम वेब सीरीज में वो कमाल दिखा रहे थे. और, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया है. उनकी शोहरत के साथ साथ उनके बेटे का जिक्र भी अब खबरों में होने लगा है. वैसे देओल परिवार और बॉलीवुड का नाता तीन पीढ़ियों का हो चुका है. धर्मेंद्र के बाद उनके दोनों बेटे यानी कि सनी और बॉबी अपनी खास पहचान बना चुके हैं. सनी देओल के बेटे करण देओल भी फिल्मों में आ चुके हैं. और, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बॉबी देओल के बेटे भी फिल्मों का रुख करेंगे.

बेटे ने छोड़ी पढ़ाई

बॉबी देओल ने रेडियो नशा को इंटरव्यू देते समय अपने बेटे के बारे में बात की. बॉबी देओल से सवाल हुआ कि उनके बच्चे कब फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगे. जिसके जवाब में बॉबी देओल ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि बच्चे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें. लेकिन ऐसा हो नहीं सका. बॉबी देओल ने बताया कि वो चाहते थे कि बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए लेकिन उनके छोटे बेटे धरम देओल ने बारहवीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी. उन्होंने ये भी बताया कि उनके दोनों बेटों को फिल्मों में काम करने का शौक है. पर, वो चाहते हैं कि जब दोनों फिल्मों में उतरें तो पूरी तैयारी से उतरें.

क्या कर रहे हैं बड़े बेटे?

छोटे बेटे ने जरूर पढ़ाई छोड़ दी पर बॉबी देओल के बड़े बेटे आर्यमन देओल न्यूयॉर्क स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन ले चुके हैं. बॉबी देओल ने कहा कि उन्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता नहीं है. पर, उन्होंने जितने लोगों से इसका जिक्र किया सभी ने आर्यमन की तारीफ की. जिसे सुनकर बॉबी देओल खासे खुश हैं. उन्होंने बताया कि आर्यमन खुद बहुत बारीकी से खुद पर काम कर रहे हैं. ताकि फिल्मों में बेहतर परफॉर्म कर सकें.

