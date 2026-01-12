कौन हैं सोफी शाइन? जिनसे शिखर धवन ने की है सगाई, जानें क्रिकेटर की मंगेतर के बारे में सबकुछ

अपनी पहली शादी टूटने के बाद क्रिकेटर शिखर धवन एक नए चैप्टर के लिए तैयार हैं. भारतीय क्रिकेट के गब्बर ने हाल ही में अपनी पार्टनर सोफी शाइन से सगाई की है. यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, शिखर ने पोस्ट किया, “शेयर की गई मुस्कुराहट से लेकर शेयर किए गए सपनों तक. हमारी सगाई के लिए प्यार, आशीर्वाद और हर अच्छी शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं, क्योंकि हमने हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला किया है . -शिखर और सोफी.” हालांकि सगाई की पोस्ट नई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह कपल कुछ समय से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा था. कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 में दोनों ग्रैंड शादी कर सकते हैं.

दिल्ली में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ पहले हुई बातचीत में कपल के करीबी एक सूत्र ने बताया कि दोनों फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में शादी करेंगे. उम्मीद है कि यह इवेंट सितारों से भरा होगा, जिसमें क्रिकेट जगत की हस्तियां और बॉलीवुड आइकन शामिल होंगे.

सोफी शाइन कौन हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोफी शाइन एक आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड काफी मजबूत है. उन्होंने लाइमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट किया है. वहीं उन्होंने कैसलरॉय कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की. ​​उन्होंने अबू धाबी, UAE में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया है.

आज सोफी शिखर की प्रोफेशनल लाइफ में एक अहम हिस्सा हैं. वह दा वन स्पोर्ट्स में COO के तौर पर काम करती हैं और शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं, जो हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाली चैरिटेबल पहल का नेतृत्व करती हैं.

जब सोफी शिखर से मिलीं

इस कपल की कहानी कैमरों से दूर शुरू हुई, कथित तौर पर वे पहली बार दुबई के एक रेस्टोरेंट में मिले थे. जब सोफी को 2024 में पंजाब किंग्स के मैचों में और बाद में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में देखा गया तो अफवाहें उड़ीं, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा.

जून 2025 में सोफी ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि की. तब से, उन्होंने मजेदार रील्स और दिल को छू लेने वाली पोस्ट के जरिए अपनी जिंदगी की झलक शेयर की हैं. शिखर के लिए सोफी आयशा मुखर्जी से तलाक के बाद बहुत बड़ा सहारा रही हैं. क्रिकेटर के दोस्त बताते हैं कि उन्होंने उनकी जिंदगी में शांति और खुशी वापस लाई है.