ढाई किलो नहीं उससे भी भारी है सनी देओल का हाथ, एक बार में ही टूट जाते हैं गाड़ी के शीशे

ढाई किलो का हाथ यह डायलॉग सुनते से ही जेहन में सबसे पहला नाम सनी देओल का आता हैं, जो अपनी दमदार पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं. चाहे हैंडपंप उखाड़ना हो या दुश्मनों के छक्के छुड़ाना हो, सनी देओल बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे हीरो हैं, जो एक्शन के लिए जाने जाते हैं और उनका ढाई किलो का हाथ वाला डायलॉग तो आज भी बहुत फेमस हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी का हाथ ढाई किलो का नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भारी है और अगर उनका एक हाथ पड़ जाए, तो गाड़ी के शीशे तक टूट जाते हैं. ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि उनके छोटे भाई बॉबी देओल ने खुद इसका खुलासा किया.

बॉबी ने किया सनी के ढाई किलो के हाथ का खुलासा

#BobbyDeol talked about the strength of his elder brother Sunny Deol on

Kapil Sharma Show,



when #SunnyDeol broke the glass of the car in anger pic.twitter.com/Ri39UuKLE2