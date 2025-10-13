विज्ञापन

बॉबी देओल अब किसकी नींद करने जा रहे हराम, किलर लुक शेयर कर बोले- पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है...

बॉबी देओल एक बार फिर लौट आए हैं — और इस बार, वो पर्दे पर आग लगाने वाले हैं. अभिनेता ने अपने आने वाले अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “पॉपकोर्न-वॉपकोर्न लेकर आओ. शो शुरू होने वाला है…”

Read Time: 3 mins
Share
बॉबी देओल अब किसकी नींद करने जा रहे हराम, किलर लुक शेयर कर बोले- पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है...
नई फिल्म में बॉबी देओल के लुक को देख आप भी कहेंगे, ये हीरो है या विलेन
नई दिल्ली:

‘एनिमल' में विलेन की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने के बाद, बॉबी देओल एक बार फिर लौट आए हैं — और इस बार, वो पर्दे पर आग लगाने वाले हैं. अभिनेता ने अपने आने वाले अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “पॉपकोर्न-वॉपकोर्न लेकर आओ. शो शुरू होने वाला है…” और बस, फैंस में उत्साह की लहर दौड़ गई. नए पोस्टर में बॉबी एक ट्वीड जैकेट, डार्क रिम वाले चश्मे, और आंखों में वही खतरनाक चमक लिए नजर आ रहे हैं, जो अनियंत्रित अराजकता का संकेत देती है. बालों में लाल लटें, एक सेफ्टी पिन और मैन बन स्टाइल ने उनके लुक को एक पागल वैज्ञानिक और शातिर खलनायक के दिलचस्प मिश्रण में बदल दिया है. पोस्ट के साथ टैग किया गया है #AagLagaaDe — जो बॉबी के एक और फायरी विलेन लुक की झलक देता है.

बॉबी देओल का विलेन के रूप में पुनरुत्थान बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प यात्राओं में से एक रहा है. ‘एनिमल' में उनके संयमित और डराने वाले प्रदर्शन से लेकर अब तक, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में विलेन सिर्फ कहानी का अंधेरा हिस्सा नहीं होते, वे खुद कहानी होते हैं. हर किरदार के साथ, बॉबी ने विलेन को सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि दिलचस्प और आकर्षक बना दिया है.

उनका नया प्रोजेक्ट भी इसी विरासत को आगे बढ़ाता नजर आता है. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉबी इसमें एक तेज़-तर्रार प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसका बीता हुआ अंधकारमय अतीत उसे रहस्यमय और खतरनाक बनाता है. उनके इस लुक में जोकर, डार्थ वेडर और गब्बर सिंह जैसे प्रतिष्ठित खलनायकों की झलक दिखाई देती है, स्टाइल, अराजकता और अप्रत्याशितता का अनोखा संगम.

हालांकि प्रोजेक्ट और उसके रिलीज़ प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह 19 अक्टूबर को आने वाला है और फैंस के बीच इसका उत्साह पहले से ही चरम पर है. खतरनाक से रहस्यमय तक, बॉबी देओल का विलेन एरा अब उनके करियर का सबसे रोमांचक अध्याय बन चुका है और अगर इस पोस्टर को संकेत माना जाए, तो आने वाला एक्ट उनका अब तक का सबसे साहसी रूप साबित हो सकता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bobby Deol, Bobby Deol New Movie, Actor Bobby Deol, Bobby Deol Movies, Bobby Deol Hit Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com