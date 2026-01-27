बॉबी देओल को अपना 'फॉरएवर हमराज' मानती हैं अमीषा पटेल, बर्थडे पर पोस्ट शेयर कर बोलीं- दुनिया के लिए लॉर्ड...

विज्ञापन

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक बार फिर फैंस को 2000 के दशक की यादों में पहुंचा दिया. मौका था एक्टर बॉबी देओल के जन्मदिन का, और इस खास दिन पर अमीषा ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें बेहद खास अंदाज में विश किया

अमीषा पटेल ने बॉबी देओल को किया बर्थडे विश

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक बार फिर फैंस को 2000 के दशक की यादों में पहुंचा दिया. मौका था एक्टर बॉबी देओल के जन्मदिन का, और इस खास दिन पर अमीषा ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें बेहद खास अंदाज में विश किया. अमीषा ने फिल्म ‘हमराज' (Humraaz) के दिनों की एक थ्रोबैक फोटो पोस्ट की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, "Happiest bday @iambobbydeol!! मेरे हमराज फॉर लाइफ, भले ही आप दुनिया के लिए लार्ड बॉबी हों". इस प्यारे मैसेज के जरिए अमीषा ने साफ कर दिया कि बॉबी उनके लिए आज भी उतने ही खास हैं.

बता दें कि अमीषा पटेल और बॉबी देओल ने साल 2002 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘हमराज' में साथ काम किया था. इस फिल्म का निर्देशन अब्बास-मस्तान ने किया था और इसे टिप्स फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में अक्षय खन्ना भी अहम भूमिका में नजर आए थे. यह फिल्म उस दौर की सबसे चर्चित रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई थी.

फिल्म का संगीत भी इसकी कामयाबी की बड़ी वजह बना था. हिमेश रेशमिया द्वारा कंपोज किए गए गाने जैसे 'सनम मेरे हमराज' और 'बरदाश्त नहीं कर सकता' आज भी लोगों को याद हैं. इन गानों ने उस समय म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया था. अमीषा और बॉबी की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था. दोनों ने 'हमको तुमसे प्यार है' और 'क्रांति' जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया. 

यही नहीं, अमीषा का देओल परिवार से खास लगाव है. उन्होंने बॉबी के भाई सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' में काम किया था, जिसमें उन्होंने सकीना का किरदार निभाया था. हाल ही में अमीषा ने सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर की भी जमकर तारीफ की थी. साफ है कि देओल फैमिली के साथ उनकी बॉन्डिंग आज भी मजबूत है.

