Bison Trailer: कबड्डी पर आई इस फिल्म का ट्रेलर देखे बिना नहीं रह पाएंगे आप, रिलीज से 3 दिन पहले आया ट्रेलर

तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'बाइसन' का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ, जिसका निर्देशन मारी सेल्वराज ने किया है और इसमें ध्रुव विक्रम मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 17 अक्टूबर को दीवाली के मौके पर रिलीज होगी.

तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'बाइसन' का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ, जिसका निर्देशन मारी सेल्वराज ने किया है और इसमें ध्रुव विक्रम मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 17 अक्टूबर को दीवाली के मौके पर रिलीज होगी. कहानी 1990 के दक्षिणी तमिलनाडु की पृष्ठभूमि पर आधारित है. ट्रेलर की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट दृश्यों में बकरी की आवाज के साथ होती है, जो बाद में कबड्डी खेलते युवाओं की ओर बढ़ती है. ध्रुव विक्रम का किरदार कबड्डी के प्रति जुनून को दर्शाता है.

'बाइसन' मारी सेल्वराज और ध्रुव विक्रम की पहली सहयोगी फिल्म है. यह एक कबड्डी खिलाड़ी की यात्रा को दिखाती है. फिल्म में पसुपति, अमीर, लाल, अनुपमा परमेश्वरन, रजिशा विजयन, अझगम पेरुमल, अरुवी मधन और अनुराग अरोड़ा जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में हैं. ट्रेलर में संघर्ष और तनाव के दृश्य हैं, जो कहानी के गहरे पहलुओं की ओर इशारा करते हैं, लेकिन मुख्य कथानक को गुप्त रखते हैं.

पसुपति ध्रुव के पिता की भूमिका में हैं और एक महत्वपूर्ण दृश्य में अपने बेटे से कबड्डी न खेलने की कसम मांगते हैं. यह फिल्म का केंद्रीय विषय बनता है, जहां ध्रुव का किरदार दबाव के बावजूद खेल को जारी रखने का फैसला करता है. ट्रेलर कबड्डी की भावनात्मक और शारीरिक तीव्रता को उजागर करता है.

मारी सेल्वराज 'वाझाई', 'मामन्नन', 'कर्णन' और 'परियेरुम पेरुमल' जैसे प्रशंसित कार्यों के लिए जाने जाते हैं. फिल्म का संगीत निवास के प्रसन्ना ने दिया है, सिनेमटोग्राफी एझिल अरासु के ने और संपादन सख्ति थिरु ने किया है. निर्माता पीए रंजीत हैं, और नेटफ्लिक्स ने पोस्ट-थियेट्रिकल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किए हैं. ध्रुव ने कबड्डी खिलाड़ी मनाथि गणेशन के साथ प्रशिक्षण लिया, जिससे किरदार में प्रामाणिकता आई. सोशल मीडिया पर ट्रेलर को ग्रामीण खेल और समुदाय के जीवंत चित्रण के लिए सराहना मिल रही है.

