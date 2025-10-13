विज्ञापन

ये लड़का एक साल में कर चुका है 19 फिल्में और 65 फिल्मों की एक साथ शूटिंग, इस एक्टर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड

आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की, जिन्होंने अपने करियर के चरम पर एक साथ 65 फिल्मों की शूटिंग की और एक साल में 19 फिल्में रिलीज कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया.

Read Time: 2 mins
Share
ये लड़का एक साल में कर चुका है 19 फिल्में और 65 फिल्मों की एक साथ शूटिंग, इस एक्टर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड
ये लड़का एक साल में कर चुका है 19 फिल्में और 65 फिल्मों की एक साथ शूटिंग
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब सितारे हर महीने सिनेमाघरों में छाए रहते थे, जबकि आज के एक्टर साल में एक-दो फिल्में ही करते हैं. आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की, जिन्होंने अपने करियर के चरम पर एक साथ 65 फिल्मों की शूटिंग की और एक साल में 19 फिल्में रिलीज कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. क्या आप बता सकते हैं कि वो सुपरस्टार कौन हैं? वो हैं बॉलीवुड के 'डिस्को किंग' मिथुन चक्रवर्ती! उन्होंने अपने करियर में मेहनत और प्रतिभा से एक खास मुकाम हासिल किया. 

ये भी पढ़ें: सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी को चाहिए बंदूक, लाइसेंस के लिए किया अप्लाई, जानें क्या है मामला

साल 1989 में उनकी 19 फिल्में रिलीज हुईं, यानी हर महीने उनकी कोई ना कोई फिल्म दर्शकों के सामने थी. अपने पूरे करियर में मिथुन ने 380 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. एक समय ऐसा भी था जब वो 65 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे, जो बॉलीवुड में आज भी एक अनोखा रिकॉर्ड है. मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ. उन्होंने 1982 में 'डिस्को डांसर' से अपने करियर की शुरुआत की, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. 

80-90 के दशक में वो बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक थे और उन्हें तीन बार नेशनल अवॉर्ड भी मिला. अपने शुरुआती दिनों में मिथुन नक्सली आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने एक्टिंग को चुना. उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इस साल उनकी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' रिलीज होने वाली है. इसके अलावा, वो डांस रियलिटी शो में जज की भूमिका भी निभा चुके हैं. मिथुन की मेहनत और टैलेंट आज भी फैंस के लिए प्रेरणा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mithun Chakraborty, Mithun Chakraborty Movies, Mithun Chakraborty Wife, Mithun Chakraborty Son, Mithun Chakraborty Total Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com