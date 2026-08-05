इन 6 पंजाबी सिंगर्स के बिना अधूरी है अरबपतियों की शादियां, छठे वाला है 'बोलो तारा रारा' फेम सिंगर का बेटा

भारत की सबसे भव्य और आलीशान शादियों में मनोरंजन अब सिर्फ डीजे या डांस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रह गया. डेस्टिनेशन वेडिंग्स से लेकर देश के सबसे संपन्न उद्योगपति परिवारों की निजी समारोहों तक, पंजाबी म्यूजिक स्टार्स की लाइव परफॉर्मेंस इन बहु-दिवसीय जश्न का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है. पंजाबी संगीत की वैश्विक लोकप्रियता के साथ ये कलाकार लग्जरी सेलिब्रेशन्स का पर्याय बन गए हैं. उनकी दमदार स्टेज एनर्जी निजी आयोजनों को भी बड़े कॉन्सर्ट जैसा अनुभव दे देती है.

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1. दिलजीत दोसांझ

ग्लोबल आइकन दिलजीत दोसांझ आज लग्जरी वेडिंग्स और प्राइवेट सेलिब्रेशन्स के सबसे पसंदीदा कलाकारों में शुमार हैं. यूरोप की डेस्टिनेशन वेडिंग हो या भारत के किसी बड़े परिवार का भव्य समारोह उनके सुपरहिट गाने और कमांडिंग स्टेज प्रेजेंस हर बार शाम की सबसे बड़ी चर्चा बन जाते हैं.

2. करण औजला

तेजी से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे करण औजला पंजाबी संगीत के सबसे चर्चित नामों में शामिल हो चुके हैं. मॉडर्न म्यूजिक और युवाओं के बीच सुपरहिट गानों के जादू ने उन्हें कई हाई-प्रोफाइल निजी समारोहों की पहली पसंद बना दिया है.

3. एपी ढिल्लों

पंजाबी म्यूजिक को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले एपी ढिल्लों अब एक्सक्लूसिव वेडिंग सेलिब्रेशन्स का अहम हिस्सा बन गए हैं. उनकी लाइव परफॉर्मेंस किसी ग्लोबल कॉन्सर्ट जैसा माहौल बना देती है, जिसकी वजह से वे लग्जरी शादियों के सबसे मांग वाले कलाकारों में गिने जाते हैं.

4. गुरु रंधावा

बॉलीवुड चार्टबस्टर्स से लेकर पंजाबी पार्टी एंथम्स तक, गुरु रंधावा हर पीढ़ी में समान रूप से लोकप्रिय हैं. शानदार स्टेज एनर्जी और लगातार हिट गानों की बदौलत वे भव्य शादी समारोहों में मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं.

5. हार्डी संधू

एक के बाद एक हिट देने वाले हार्डी संधू अपनी स्टाइलिश और जोशीली परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. संगीत और कॉकटेल पार्टियों में उनकी लाइव शो अक्सर पूरे आयोजन का सबसे यादगार पल बन जाती है.

6. गुरदीप मेहंदी

महान गायक दलेर मेहंदी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए गुरदीप मेहंदी ने अपनी अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग और कई भाषाओं में गाने की क्षमता के साथ उनकी ऊर्जावान लाइव परफॉर्मेंस ने उन्हें हाई-प्रोफाइल निजी समारोहों का पसंदीदा कलाकार बना दिया है. गुजराती और मारवाड़ी उद्योगपति परिवारों की शादियों में उनकी खास लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि वे गुजराती और राजस्थानी/मारवाड़ी गीतों में भी सहजता से प्रस्तुति देते हैं. पंजाबी जोश को क्षेत्रीय पसंदीदा गानों के साथ जोड़कर गुरदीप हर समारोह को व्यक्तिगत और यादगार अनुभव में बदल देते हैं.