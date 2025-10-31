एक ही वीकेंड पर भिड़ेंगे चार सुपरस्टार, 700 करोड़ का दांव, 2026 में होगा सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका

अगला साल यानी 2026 अभी शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इसका शोर अभी से मचा हुआ है. वजह है मार्च का वो वीकेंड जब गुढ़ी पड़वा और ईद एक साथ पड़ेंगे. दरअसल इस मौके पर चार बड़ी फिल्में एक ही समय रिलीज होने जा रही हैं. इतनी बड़ी भिड़ंत कि करीब 700 करोड़ रुपये का दांव लग चुका है. ये क्लैश पहले से ही साल का सबसे चर्चित मुकाबला बन गया है.

रणबीर कपूर और अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर भिड़ंत

इस बार गुढ़ी पड़वा के मौके पर बॉलीवुड में बड़ा टकराव देखने को मिलेगा. एक तरफ है संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर जिसमें रणबीर कपूर आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे बड़े नाम हैं. दूसरी तरफ है अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 जो पहले से ही लोगों की फेवरेट सीरीज़ रही है. लव एंड वॉर जहां एक रोमांटिक कहानी होगी वहीं धमाल 4 में हंसी ठहाके और मस्ती की भरमार होगी. दोनों फिल्में 20 मार्च को सिनेमाघरों में उतरेंगी और दर्शकों को असली मज़ा आने वाला है.

साउथ की टक्कर, यश की टॉक्सिक और अदिवी शेष की डकैत

सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ की तरफ से भी दो बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं. कन्नड़ सुपरस्टार यश की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स जबरदस्त एक्शन से भरी फिल्म है और इसका बजट करीब 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ये यश की केजीएफ के बाद की पहली बड़ी फिल्म है इसलिए लोगों में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज है. दूसरी तरफ अदिवी शेष की डकैत है जिसमें मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप भी नजर आएंगे. ये फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होगी. दोनों फिल्में 19 मार्च को आ रही हैं और साउथ में भी बड़ा धमाका तय है.

कौन पीछे हटेगा और कौन टिकेगा

अब इंडस्ट्री में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर कौन अपनी डेट बदलेगा. डकैत की टीम ने हाल ही में मुंबई में एक बड़े इवेंट में रिलीज डेट का ऐलान किया है वहीं टॉक्सिक के मेकर्स भी डेट बदलने के मूड में नहीं हैं. उधर खबरें ये भी हैं कि लव एंड वॉर की शूटिंग थोड़ी पीछे चल रही है तो हो सकता है इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ जाए. लेकिन अभी तक किसी की ओर से कुछ पक्का नहीं कहा गया है.

फिलहाल चारों फिल्में अपनी-अपनी डेट पर अड़ी हुई हैं और दर्शक इस बॉक्स ऑफिस जंग का इंतजार कर रहे हैं. एक तरफ रोमांस और कॉमेडी तो दूसरी तरफ एक्शन और थ्रिलर सब कुछ मिलने वाला है एक ही वीकेंड में. 2026 की शुरुआत सिनेमा लवर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी.