2026 में आएंगी ये 6 धार्मिक फिल्में, तीन में दिखेगी राम भक्त हनुमान की कहानी 2 श्रीराम पर और एक...

पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर धार्मिक थीम वाली फिल्मों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है. कुछ में सीधे पौराणिक कथाओं को लिया गया तो कुछ में काल्पनिक कहानियों में किरदार जोड़े गए. इस साल हमने बॉक्स ऑफिस पर महावतार नरसिम्हा का जादू देखा. वो फिल्म जिसमें कहने को एक भी स्टार नहीं था. ना ही किसी की आवाज थी लेकिन फिल्म ने कंटेंट के दम पर बंपर कमाई कई. मेकर्स का कहना है कि वह इसी सीरीज की 9 और फिल्में लेकर आने वाले हैं. केवल यही नहीं इसके अलावा भी कुछ फिल्में हैं जो माइथोलॉजिकल थीम पर आ रही हैं और साल 2026 में रिलीज होंगी.

1- महावतार: स्त्री जैसी सक्सेसफुल फिल्म दे चुके मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले महावतार आने वाली है. इस फिल्म में विक्की कौशल भगवान परशुराम का किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन अमर कौशिक करने वाले हैं.

2- नागजिला: कार्तिक आर्यन के लीड रोल वाली ये फिल्म एक फैंटेसी फिल्म होगी. इसे करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं और ये धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले आ रही है. ये फिल्म तीन पार्ट में बनेगी और पहला पार्ट 2026 में रिलीज होगा.

3- वायुपुत्र: रामभक्त हनुमान पर बेस्ड इस एनिमेटेड फिल्म को चंदू मोंदेती डायरेक्ट कर रहे हैं. चंदू इससे पहले थंडेल, कार्तिकेय और कार्तिकेय-2 बना चुके हैं.

4- चिंरजीवी हनुमान: इस फिल्म को AI से बनाया जा रहा है. इसे विक्रम मल्होत्रा और विजय सुब्रमणियम प्रोड्यूस कर रहे हैं.

5- जय हनुमान: यह फिल्म 2024 में आई ब्लॉक बस्टर हनु मैन का सीक्वल है. इसमें हनुमान जी के उस वचन की कहानी है जो उन्होंने भगवान श्रीराम को दिया था. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, राणा दग्गुबाती, तेजा सज्जा और अमृता अय्यर हैं.

6- रामायण पार्ट-1: इसे कैसे भूल सकते हैं. नितीश तिवारी का डायरेक्शन और श्रीराम के किरदार में रणबीर कपूर. ये फिल्म 2026 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है.