भोजपुरी स्टार निरहुआ ने बताया, योगी आदित्यनाथ को गुस्सा कब आता है?

योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म ‘अजेय' में परेश रावल योगी आदित्यनाथ के गुरु का किरदार निभा रहे हैं. वहीं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जो कि निरहुआ के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को करीब से देखा है. साथ ही, बीजेपी से वे सांसद भी रहे हैं. इसके अलावा, वे ‘अजेय' में एक पत्रकार का किरदार निभा रहे हैं. एनडीटीवी के साथ बातचीत में जब परेश रावल और निरहुआ से पूछा गया कि यूं तो वे योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, पर उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू जो इस फिल्म की शूटिंग के साथ उजागर हुआ हो?

इस पर परेश रावल ने कहा, "मैं उनसे एक-दो बार ही मिला हूं पार्लियामेंट के कॉरिडोर में. तो मैं भी एमपी था और वो भी. जब वो सीएम हो गए, मैं सोच रहा था, पहले तो क्या है कि छोटी-सी कद-काठी, लेकिन अंदर बहुत लोहा है. फिर उनके मैंने दो-तीन भाषण देखे हैं पार्लियामेंट के अंदर तो मुझे लगा कि ऐसे ही आदमी की जरूरत है हिंदुस्तान को. और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को तो ऐसा ही आदमी चाहिए".

वहीं योगी आदित्यनाथ पर बात करते हुए भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ ने कहा, "मेरा अनुभव भी ऐसा ही है. मैं लोगों से सुनता हूं कि अगर हमारे यहां भी ऐसे ही (योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री) मिल जाते तो हमारा भी कल्याण हो जाता. तो निश्चित रूप से योगी जी, जिस तरह से परेश सर ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया और एक चीज उनके अंदर जो है, जो हम साधारण लोगों में नहीं कर पाएंगे, वो यह है कि विपक्ष में किसी के प्रति भी उनके मन में कोई कलेश नहीं होता है".

आगे कहा, "वो मनुष्य नहीं हैं, ऐसा नहीं है. वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए क्या सही है, वही करते हैं और उसमें कोई अगर बाधा डालता है तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं. नहीं तो बहुत हंसी-मजाक भी करते हैं. वो बहुत सरल रहते हैं. उनको गुस्सा तभी आता है जब आप कुछ गलत कर रहे हैं. आप गलत नहीं करेंगे तो चाहे आप किसी पार्टी से हैं, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं. उन्हें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है".

आपको बता दें कि ‘अजेय' का निर्देशन किया है रविन्द्र गौतम ने. यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब ‘मोंक हू बिकेम चीफ़ मिनिस्टर : द डेफिनिटिव बायोग्राफ़ी ऑफ चीफ़ मिनिस्टर' (The Monk Who Became Chief Minister: The Definitive Biography of Chief Minister) पर आधारित है.