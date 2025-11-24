विज्ञापन

भाग्यश्री ने मॉडलिंग के दिनों की वो फोटो की शेयर, जिसे पापा ने कहा था- शादी के रिश्ते के लिए अच्छी पिक्चर है

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री का अब पूरा लुक बदल चुका है. उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है वो 56 साल की हो गई हैं. एक्ट्रेस ने अपनी कुछ पुरानी फोटोज शेयर की हैं.

भाग्यश्री ने अपनी रेयर फोटो की फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने इंडस्ट्री में फिल्म मैंने प्यार किया से कदम रखा था. पहली ही फिल्म से भाग्यश्री ने लोगों का दिल जीत लिया था और हर कोई उनका दीवाना हो गया था. उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है. मगर वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपने यंग दिनों की फोटोज शेयर की हैं जिसमें उन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है. एक चीज जो नहीं बदली है वो है उनके चेहरे की मासूमियत और सादगी. आइए आपको भाग्यश्री की ये फोटोज दिखाते हैं.

कच्ची धूप से पहली मॉडलिंग तक

भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर अपने यंग दिनों की कुछ रेयर और अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र में कच्ची धूप के लास्ट शॉट के दौरान ली गई तस्वीर उनकी जिंदगी की शुरुआती यादों में से एक है. इसके बाद उन्होंने एक साड़ी ब्रांड के लिए अपना पहला कैटलॉग शूट किया था. इन फोटोज में उनकी सादगी और नैचुरल खूबसूरती साफ झलकती है.

मैंने प्यार किया से पहले का फोटोशूट

एक अन्य फोटो 18 साल की उम्र की है, जब उन्होंने मैंने प्यार किया की शूटिंग शुरू ही नहीं की थी. भाग्यश्री बताती हैं कि ये फोटो उनके पापा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे शादी के रिश्तों के लिए ‘परफेक्ट फोटो' बताया था. उम्र चाहे कम थी, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस उसी वक्त से लोगों को आकर्षित करने लगी थी.

ब्राइडल शूट और फैमिली मोमेंट्स वायरल

भाग्यश्री ने अपनी शादी के बाद करवाए गए ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसे उनके पति ने करवाने की इच्छा जताई थी क्योंकि शादी के वक्त उन्हें ये मौका नहीं मिला था. इसके बाद उन्होंने पिता और पति संग कुछ इमोशनल तस्वीरें भी पोस्ट कीं. आखिरी फोटो में वह अपने छोटे से बेटे अभिमन्यु को पकड़कर खड़ी हैं, जहां मां-बेटे की क्यूट बॉन्डिंग ने फैंस का दिल जीत लिया.

