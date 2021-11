बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा ने पॉकेट डांस से मचाया धमाल, देखें Video

बजरंगी भाईजान में अपनी मासूमियत से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाली मुन्नी की अगली फिल्म का उनके फैन्स को इंतजार है. फिल्मों में वे भले ही नजर न आ रही हो, पर क्यूट मुन्नी इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स को कभी निराश नहीं करती. उनकी लेटेस्ट इंस्टा रील में वे एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी दिखाई दे रही है. इस ड्रेस में पॉकेट यानि जेबों का होना लगता है कि हर्षाली को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में बैकग्राउंड से आवाज आती है I like your dress इसके जवाब में हर्षाली खुश होते हुए It has pockets गाने पर डांस करना शुरू कर देती है. मुन्नी इस ड्रेस में काफी खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आ रही है.

महिलाओं के ड्रेसेज में पॉकेट यानि की जेब कम ही नजर आती है, जबकि सुविधा की लिहाज से पोशाक में जेब होना काफी सुविधाजनक होता है. शायद इसीलिए ये गाना सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है. कुछ दिनों पहले दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने भी इसी गाने पर एक इंस्टा रील बनाई थी जिसे काफी पसंद किया गया था.