बजरंगी भाईजान की मुन्नी करने जा रही हैं साउथ फिल्म में डेब्यू, हीरो है 65 साल का ये एक्टर

साल 2015 अपनी एक्टिंग से मशहूर होने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो गई हैं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार किया था. इस नाम से आज भी लाखों लोग हर्षाली मल्होत्रा को जानते हैं. अब वह साउथ फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली हैं. जिसका नाम अखंडा 2: थांडवम है. इस फिल्म में 65 साल की एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण (एनबीके) मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा के शामिल होने की जानकारी प्रोडक्शन हाउस ने की है.

अखंडा 2: थांडवम के निर्माताओं ने बुधवार को घोषणा की है कि सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान में छोटी बच्ची मुन्नी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा इस फिल्म में 'जननी' का किरदार निभाएंगी. इस फिल्म का निर्देशन बोयापति श्रीनु कर रहे हैं.प्रोडक्शन हाउस 14 रील्स प्लस ने अपने एक्स अकाउंट पर यह खबर शेयर की. उन्होंने लिखा, "एक फरिश्ते की मुस्कान और सोने का दिल. बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा को अखंडा 2 में 'जननी' के रूप में पेश करते हैं. अखंडा 2 थांडवम 25 सितंबर को दशहरा पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी." फिल्म ने प्रशंसकों और सिनेमा प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है. हाल ही में नंदमुरी बालकृष्ण के जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें उनके भगवान शिव के भक्त के रूप में दमदार और आध्यात्मिक अवतार को दिखाया गया.

A smile of an angel and a heart of gold ❤️



Introducing Bajrangi Bhaijaan fame #HarshaaliMalhotra as 'JANANI' from #Akhanda2 ✨#Akhanda2 THANDAAVAM IN THEATRES DUSSEHRA 25th SEPTEMBER #Akhanda2Thaandavam

