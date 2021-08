बादशाह के 'पानी पानी' सॉन्ग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 500 मिलियन व्यूज का आंकड़ा किया पार

सारेगामा म्यूजिक ने अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है. इस वीडियो के जरिए फैन्स को जानकारी दी है कि, 'पानी-पानी' सॉन्ग ने यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज का पार कर लिए हैं. फैन्स इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं और बादशाह को जमकर तारीफें भी कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'I think others are getting Paani paani after seeing the Numbers'.

बता दें कि दोनों सितारों ने इससे पहले 'गेंदा फूल (Genda Phool) सॉन्ग में साथ काम किया था. दर्शकों को उनकी जोड़ी खूब पसंद आई थी. बादशाह ने अपने करियर में इंडस्ट्री को कई हिट गाने दिए हैं. उनमें डीजे वाले बाबू, वखरा स्वैग, चुल, स्टैरडे, मूव योर लक, हैपी हैपी खूब प्रसिद्ध हुए. वहीं, जैकलीन ने 2001 में फिल्म 'अलादीन' से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.