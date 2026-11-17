‘बदो बदी' गाने से इंटरनेट पर रातोंरात मशहूर हुए पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान एक बार फिर अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. अपने अनोखे गाने और अजीबोगरीब अंदाज के चलते सोशल मीडिया पर मीम्स का हिस्सा बनने वाले चाहत इस बार एक खतरनाक हरकत करते दिखाई दिए. उन्होंने लाइटर के साथ ऐसा स्टंट करने की कोशिश की, जो कुछ ही पलों में उनके लिए मुसीबत बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अचानक उनके चेहरे पर आग की लपटें नजर आती हैं. यह देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ वीडियो देखने वाले भी हैरान रह गए.

लाइटर के साथ करतब दिखाना पड़ा महंगा

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में चाहत फतेह अली खान हाथ में जलता हुआ लाइटर लेकर नजर आ रहे हैं. वह दूसरे हाथ में भी एक लाइटर पकड़े हुए हैं और उसे मुंह के पास ले जाकर अजीबोगरीब करतब करने लगते हैं. इसी दौरान आग अचानक भड़क उठती है और देखते ही देखते लपटें उनके चेहरे तक पहुंच जाती हैं. कुछ सेकंड का यह नजारा इतना डरावना है कि किसी को भी घबराहट हो सकती है.

हालांकि, आग लगते ही चाहत खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और किसी तरह उससे बच निकलते हैं. वीडियो में उनके चेहरे पर कोई साफ चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी. जरा सी भी देर या लापरवाही उनके लिए गंभीर नुकसान की वजह बन सकती थी.

वायरल वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

चाहत का यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कई यूजर्स उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई. वहीं, कुछ लोगों ने इस तरह के जोखिम भरे स्टंट करने पर उन्हें नसीहत भी दी. लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है.

वैसे चाहत फतेह अली खान के लिए इंटरनेट पर वायरल होना कोई नई बात नहीं है. वह अपने अलग अंदाज और मजेदार वीडियो की वजह से अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचते रहते हैं. कभी रिक्शा चलाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ, तो कभी उनके गाने और अजीबोगरीब परफॉर्मेंस ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया.

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उनकी लोकप्रियता को सबसे ज्यादा चर्चा तब मिली, जब उनका गाना ‘बदो बदी' सोशल मीडिया पर छा गया. इस गाने को यूट्यूब पर करीब 28 मिलियन व्यूज मिले थे. हालांकि, कॉपीराइट विवाद के चलते बाद में इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. अब उनका लाइटर वाला वीडियो एक बार फिर उन्हें इंटरनेट पर चर्चा में ले आया है.

