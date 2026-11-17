शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘जोश' में नजर आ चुके अभिनेता शरद कपूर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और खराब सेहत को लेकर चर्चा में हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का जिक्र करते हुए फिल्म इंडस्ट्री से काम और मदद की अपील की थी. इसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया. लेकिन अब शरद कपूर ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने उन्हें लेकर लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. अभिनेता का आरोप है कि कुछ लोग मदद करने का दिखावा करते हैं. वे कैमरे के सामने उन्हें पैसे देते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर शूटिंग पूरी होने के बाद वही रकम वापस ले लेते हैं. इस व्यवहार से आहत शरद ने अब लोगों से दूरी बनाने का फैसला किया है.

छलका शरद कपूर का दर्द

मंगलवार को शरद कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए अनुभवों को लेकर नाराजगी जाहिर की. अभिनेता ने बताया कि कुछ लोग मदद के इरादे से उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका मकसद सहायता करना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करना होता है. वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं और फिर कैमरा बंद होते ही रकम वापस मांग ली जाती है.

इस तरह की घटनाओं से दुखी अभिनेता ने साफ कहा कि अब वह किसी से मुलाकात नहीं करना चाहते. वीडियो में उन्होंने हाथ जोड़कर फिल्म इंडस्ट्री, अपने चाहने वालों और मदद के लिए आगे आए लोगों का आभार भी जताया. शरद ने कहा कि लोगों से मिले प्यार ने उन्हें भावुक कर दिया है और कई बार उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं.

उन्होंने अपने चार बेजुबान बच्चों का जिक्र करते हुए बताया कि वे फिलहाल शेल्टर में हैं और वहां मौजूद दूसरे जानवर भी उनके लिए अपने बच्चों जैसे ही हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके नाम से जो कुछ दिखाया जा रहा है, उसे लेकर वह काफी परेशान हैं. अभिनेता ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन वास्तव में मदद कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है.

जरूरत पड़ने पर सीधे संपर्क करें

शरद कपूर ने वीडियो में उन लोगों के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई, जो बार-बार उनसे कैमरे के सामने पैसे लेने या पकड़ने के लिए कहते हैं. उन्होंने कहा कि जब वह मना करते हैं, तब भी कुछ लोग उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं. अभिनेता के मुताबिक, यह व्यवहार बेहद अनुचित है.

उन्होंने अपील की कि अगर किसी को उनकी मदद करनी है या उनसे जुड़ी कोई बात करनी है तो सीधे उनसे या उनकी दोस्त हेमा चौधरी से फोन पर संपर्क किया जा सकता है. वहीं, बेजुबान ट्रस्ट की संस्थापक हेमा चौधरी ने भी लोगों से शरद को सोशल मीडिया वीडियो और डोनेशन रील बनाने के लिए परेशान न करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस समय अभिनेता को दिखावे से ज्यादा मेडिकल केयर, आराम और निजी जिंदगी में सुकून की जरूरत है.

शरद कपूर के नाम पर फर्जी डोनेशन अकाउंट से सावधान

इस बीच बेजुबान ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर एक जरूरी सूचना जारी कर लोगों को धोखाधड़ी से सतर्क किया है. ट्रस्ट के मुताबिक, कुछ लोग शरद कपूर और संगठन के नाम का इस्तेमाल करके फर्जी फंडरेजिंग अकाउंट चला रहे हैं और डोनेशन के नाम पर लोगों से पैसे मांग रहे हैं. संगठन ने स्पष्ट किया है कि इन अकाउंट्स का शरद कपूर या बेजुबान ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है. ऐसे किसी भी अकाउंट पर भरोसा करके पैसे ट्रांसफर न करने की अपील की गई है.

इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं शरद कपूर

शरद कपूर 90 के दशक में हिंदी फिल्मों का जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म ‘मेरा प्यारा भारत' से की थी. इसके बाद वह ‘हम भी', ‘दस्तक', ‘तमन्ना', ‘इसकी टोपी उसके सिर', ‘त्रिशक्ति' और ‘खौफ' जैसी फिल्मों में नजर आए. साल 2000 में आई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘जोश' में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा वह ‘क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता', ‘जानी दुश्मन' और ‘जय हो' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. उनकी आखिरी फिल्म ‘द गुड महाराजा' बताई जाती है.

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