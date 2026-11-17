सिंगर सोना महापात्रा ने सलमान खान पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन्होंने 2016 और 2019 में सलमान खान को क्रिटिसाइज करने के बाद झेले गए विरोध को याद किया. इंस्टाग्राम के एक नए वीडियो में सोना ने अपने करियर के पिछले दशक पर नजर डाली और इस बात को खारिज कर दिया कि सुपरस्टार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनका बॉलीवुड करियर बर्बाद हो गया. उन्होंने सलमान के हालिया गाने पर भी तंज कसा और कहा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में किसी चांस के पीछे भागने के बजाय अपनी खुद की एक अलग म्यूजिकल पहचान बनाने का कोई पछतावा नहीं है.यह पोस्ट तब आई है जब सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का गाना "तेरी सेक्सी ब्यूटी" रिलीज किया है. इसमें वे चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आ रहे हैं.

सोना महापात्रा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए अपने वीडियो में 2016 के उस विवाद को याद किया, जब उन्होंने सलमान खान की आलोचना की थी. सलमान ने अपनी फिल्म 'सुल्तान' की शूटिंग की थकान की तुलना एक बलात्कार पीड़िता के अनुभव से कर दी थी. सलमान ने फिल्म के बेहद थकाऊ शेड्यूल के बारे में बात करते हुए यह कमेंट किया था. उस समय के हालात को याद करते हुए सोना ने कहा, "मैंने उस समय के इंडस्ट्री सुपरस्टार सलमान खान को इसलिए टोका था क्योंकि उन्होंने फिल्म की शूटिंग की थकान की तुलना एक बलात्कार पीड़िता के अनुभव से कर दी थी. फिर क्या हुआ? मुझे बलात्कार की धमकियां मिलीं, मेरी मॉर्फ अश्लील तस्वीरें वायरल की गईं, लगातार ट्रोलिंग हुई, भद्दी गालियां दी गईं और मेरे परिवार, यहां तक ​​कि मेरी मां को भी धमकियां दी गईं."

सोना ने आगे बताया कि उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी थी. बाद में यह मामला तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (जिसकी प्रमुख मेनका गांधी थीं) के संज्ञान में आया, जिसके बाद मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक पहल शुरू की.

प्रियंका चोपड़ा के 'भारत' फिल्म छोड़ने पर सलमान खान की आलोचना करने के बारे में सोना महापात्रा

सोना महापात्रा ने 2019 में सलमान खान पर सवाल खड़े करने वाली घटना का भी जिक्र किया, जब सलमान ने निक जोनस के साथ अपनी शादी से पहले प्रियंका चोपड़ा के फिल्म 'भारत' छोड़ने के फैसले पर बार-बार कमेंट किया था. फिल्म में प्रियंका की जगह लेने वाली कैटरीना कैफ के साथ बातचीत के दौरान, सलमान ने प्रियंका के उस फैसले पर तंज कसा था, जिसमें उन्होंने फिल्म करने के बजाय शादी करना चुना था.

सोना ने कहा, “और 2019 में जब उन्होंने एक सक्सेसफुल महिला, प्रियंका चोपड़ा का फिर से मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने उनकी फिल्म के बजाय शादी को चुना और साथ ही अपने बगल में बैठीं कैटरीना कैफ को भी नजरअंदाज कर दिया, तो मैंने इस तरह बुली करने के खिलाफ भी आवाज उठाई. जी हां अपनी शर्ट उतारकर खुद को 'मसीहा' साबित करने की कोशिश करना, मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करता.”

सोना ने बताया कि उनके आवाज उठाने के बाद उन्हें और भी धमकियां मिलीं. सोना ने यह भी याद किया कि लोग अक्सर उनसे कहते थे कि अगर उन्होंने सलमान से पंगा न लिया होता, तो उनका बॉलीवुड करियर बहुत सफल हो सकता था. उन्होंने बताया कि लोग उनसे अक्सर कहते थे, “सोना तुम बहुत टैलेंटेड हो. सोचो, अगर तुमने सलमान खान से लड़ाई न मोल ली होती, तो तुम्हारा बॉलीवुड करियर कैसा होता!”

सोना महापात्रा ने सलमान के नए गाने पर कसा तंज

इसके बाद सोना महापात्रा ने सलमान खान के गाने "तेरी सेक्सी ब्यूटी" पर बात की. गाने के बोल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "मिस्टर खान का यह नया 'मास्टरपीस' एक ऐसी फिल्म से है जो कथित तौर पर हमारे सैनिकों के बलिदान से प्रेरित है और हमारे सुपरस्टार यहां दो पेग पीने और हवाई जहाज बन जाने के बारे में गा रहे हैं."

इसके बाद उन्होंने इस मोमेंट को उन लोगों से जोड़ा जिन्होंने उनके कथित तौर पर खत्म हो चुके बॉलीवुड करियर को लेकर हमदर्दी जताई थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "और अचानक, मुझे वे संवेदनाएं याद आ गईं. क्या यही वह क्रिएटिव दुनिया है जिसे मैंने खो दिया? क्या मुझे यही करना चाहिए था? अगर मैंने ऐसे दस और गाने गाए होते तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाती और पिछले 10 सालों को देखते हुए मैं श्योर नहीं हूं कि असल में किसके करियर को उस हमदर्दी की जरूरत है."

सोना महापात्रा ने पिछले एक दशक में अपनी शर्तों पर हासिल की गई अचीवमेंट्स को गिनाया. इनमें अपना खुद का म्यूजिक बनाना, अपने बैंड के साथ टूर करना, और 'लाल परी मस्तानी', 'भक्ति', 'ब्लूज', 'सोना 24K' और 'द अनटेम्ड बिलव्ड' जैसे इंडिपेंडेंट शो और प्रोजेक्ट्स तैयार करना शामिल है. उन्होंने अपनी अवॉर्ड जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री 'शट अप सोना' का भी जिक्र किया.

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यह सवाल उठाते हुए कि ताकतवर लोगों के करीब होने को अक्सर सफलता क्यों मान लिया जाता है, उन्होंने कहा, "पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि सत्ता के करीब होना ही सफलता है, जैसे कि किसी और के साम्राज्य में घुसना, खुद का साम्राज्य बनाने से बड़ी उपलब्धि हो."

वीडियो के आखिर में सोना ने कहा, "मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रही थी." उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इतने सालों तक उनका साथ दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि वह शायद आगे भी ऐसी बातें कहती रहेंगी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि "कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बनाए रखना ही बेहतर है."

अपने कैप्शन में, सोना महापात्रा ने सलमान खान पर एक और तंज कसा. उन्होंने लिखा, "बॉलीवुड करियर, जिसे खोने पर मुझे अफसोस होना चाहिए था 😆 सलमान खान, आपने तो कमाल कर दिया. एक बार फिर. 🤮 और हां, जब पूरी इंडस्ट्री बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग के पीछे भाग रही थी, तब मैं कुछ अपना ही तैयार कर रही थी. अपना खुद का संगीत बनाना, अपने वीडियो को विजुअलाइज करना और उन्हें प्रोड्यूस करना, अपने शो के IP तैयार करना, अपनी खुद की दुनिया बनाना! शुक्र है कि मुझे यह औसत दर्जे का काम और ये 'शाही दरबार' कभी भी अपने समय के लायक नहीं लगे."