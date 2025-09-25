विज्ञापन

सोनू सूद ने पंजाब के अविजोत सिंह के निधन पर जताया दुख, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद, जिन्होंने हाल ही में पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के दौरान कई परिवारों से मिलने पहुंचे थे, अब उस लड़के अविजोत के निधन से शोक में हैं.

सोनू सूद ने दिवंगत अविजोत सिंह के परिवार के साथ खड़े रहने का किया वादा
नई दिल्ली:

अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद, जिन्होंने हाल ही में पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के दौरान कई परिवारों से मिलने पहुंचे थे, अब उस लड़के अविजोत के निधन से शोक में हैं. अविजोत एक छोटा लड़का था जिससे उनकी मुलाकात कुछ दिन पहले ही राहत कार्यों के दौरान हुई थी. अभिनेता ने उस समय अविजोत और उसके परिवार से वादा किया था कि वह उनके साथ खड़े रहेंगे और बाढ़ की तबाही के बावजूद उसका इलाज रुकने नहीं देंगे. दुर्भाग्यवश, अविजोत अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अपने पीछे माता-पिता और प्रियजनों को गहरे शोक में छोड़ गया है. 

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा, ""अविजोत, जिस दिन तुमसे मिला, उसी दिन से तुमने अपनी हिम्मत से मुझे प्रेरित किया. आज तुमसे विदा ले रहा हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा रहूंगा. RIP नन्हे फरिश्ते". उनका यह संदेश न सिर्फ उनकी पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि अविजोत के परिवार के प्रति उनके समर्पण और संवेदना को भी दर्शाता है.

कई लोगों के लिए सोनू सूद और अविजोत के बीच का यह रिश्ता मानवता और करुणा की मिसाल बन गया है. आपदा के समय में उनकी मौजूदगी केवल राहत तक सीमित नहीं रही, उन्होंने हर व्यक्ति को सम्मान, सहानुभूति और एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी दिया. अविजोत के जाने के बाद भी सोनू सूद एक मज़बूत सहारा बने हुए हैं, यह याद दिलाते हुए कि सच्चे नायक केवल अपने कार्यों से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति अपने प्रेम और ज़िम्मेदारी से पहचाने जाते हैं.

